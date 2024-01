Kylie Jenner confirma que el ‘Wet Look’ está de regreso durante la Semana de Alta Costura en París

Es rara la ocasión en la que podemos apreciar a la influencer y empresaria Kylie Jenner desfilando por las red carpets y asistiendo a las premiaciones más mediáticas del momento. Y es que el 2024 ha pintado muy bien para Jenner, quien recientemente -y durante los Golden Globes- hizo pública su relación con el actor de Hollywood Timothée Chalamet, llevandose a casa el título de “it-couple del momento” y convirtiéndose en una de las celebs más fotografiadas en lo que va del año.

Tras una semana de desfiles durante la Semana de la Moda de Alta Costura en París, donde sorprendió al público con su presencia en las front rows de diseñadores como Valentino y Jean Paul Gaultier, la influencer llamó la atención de los paparazzis y aficionados de la industria no solo por sus deslumbrantes elecciones de outfits, pero por sus atrevidos looks de belleza. ¿Su última creación? un impresionate “wet look” que la hacía lucir como una sensual sirena en la alfombra roja.

El impresionnate look de Kylie Jenner durante el desfile de Maison Margiela en París

Pero no es de sorprenderse que la fundadora de Kylie Cosmetics se haya consolidado rápidamente como un ícono de estilo y belleza en los últimos años. Con constantes cambios de look -como su reciente cabellera rosa-, y tutoriales hechos en casa donde muestra los productos nuevos de su línea de cosmética, cada vez que Jenner habla de belleza, se convierte en tendencia. Y esta ocasión, no ha sido la excepción.

Para el desfile de Alta Costura de John Galliano para Maison Margiela en París, Jenner lució un ceñido vestido de lentejuelas tornasol que imitaban las escamas de una sirena. Con unos guantes de tul en los mismos tonos y unos tacones blancos que aportaban el contraste de color perfecto, la modelo optó por unos brillantes aretes de diamantes y un deslumbrante anillo a juego de la casa joyera Messika París.

Pero a pesar de su deslumbrante elección de outfit, el protagonismo de su look ‘mermaid core’ se lo llevó su elección de peinado: un ‘wet look’ que mostraba su oscura cabellera partida hacia un lado, haciéndola lucir como si acabara de salir de un refrescante baño en el mar. ¿Su elección de maquillaje? Un makeup natural y luminoso en tonos nude.

¿Cómo lograr el ‘wet look’ de Kylie Jener?

Para recrear este sensual ‘wet look’ -obra de su estilista de cabecera Jesús Guerrero- lo ideal es comenzar con un cabello recién lavado.

La cabellera, húmeda. Comienza con un cabello ligeramente húmedo. Es importante que no esté empapado, ya que corremos el riesgo que los productos que se apliquen posteriormente no cumplan su función correctamente.

Aplica gel de raíz a puntas. Elige un gel de cabello que no seque rápido para poder trabajar el producto con tiempo. También es importante que sea un gel que cuente con un acabado lo más natural posible. Por ello, comienza por aplicarlo con tus dedos de las raíces hacia las puntas. Cepíllalo. Con un peine desenredante de dientes anchos, cepilla tu cabello, distribuyendo el producto uniformemente y eligiendo el lado en el que quieres que se acomode: de lado, hacia atrás o partido por en medio. Agrega brillo. Ya que tu cabellera este en el proceso de secado, agrega un poco de aceite abrillantador. Esto te ayudará a lograr un look aún más mojado y realista. Fija el peinado. Por último, ya que seque tu cabello, agrega un poco de spray uniformemente en toda la cabellera, esto fijará el peinando final y lo mantendrá controlado.