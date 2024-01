Enamorada y radiante: la discreta aparición de Kylie Jenner en los Golden Globes

Aunque el clan Kardashian-Jenner podría considerarse un antónimo de la discreción, no cabe duda que, cuando una de las miembros de esta familia busca pasar desapercibida, lo intenta, aunque muy pocas veces lo logre.

Eso pasó la noche de ayer en Los Ángeles, cuando todos los reflectores apuntaban hacia la alfombra roja del primer gran evento del año: la entrega 81 de los premios Golden Globes que reconocen a las mejores producciones cinematográficas y televisivas. En esta cita, figuras como la muy popular Barbie de carne y hueso, Margot Robbie, o la inmaculada Elle Fanning –con un espectacular vestido aperlado– lucieron sus atuendos en una de las partes más mediáticas de cualquier ceremonia de entrega de reconocimientos.

Así como ellas, también llegó el exitosísimo actor neoyorkino Timothée Chalamet, quien siempre causa revuelo en sus apariciones públicas por sus muy audaces y originales estilismos, y aunque esta ocasión su atuendo negro no fue tan llamativo como en otros momentos, lo que sí fue relevante es que pasó por esa red carpet sin acompañante, a pesar de que cada vez es más público su romance con la menor de las Jenner.

Para muchos, la caminata por esta fotografiada pasarela habría sido la oportunidad perfecta para presumir su romance, pero la pareja decidió continuar con el misterio, aunque horas más tarde surgieron las imágenes que constataron que están más felices que nunca y en cuanto a ella, luce guapísima y radiante.

El look de Kylie Jenner en los Golden Globes

Aunque dejó brillar a su novio y decidió no pasar por la alfombra roja de este evento que reunió a todo Hollywood, la estrella de reality sí estuvo al lado de Timothée durante esta importante noche en la que fue uno de los nominados en la categoría Actor en una película musical o comedia, por su excelente interpretación del famoso chocolatero Willy Wonka.

©GettyImages



Kylie Jenner con la productora de Barbie, Greta Gerwig y la actriz Hari Nef

La también empresaria del maquillaje tenía claro que no quería ser fotografiada en la red carpet, pero ese no fue motivo para no portar uno de los mejores vestidos de la noche y, muy a juego con el sobrio look de su pareja, Kylie se robó la mirada de los asistentes en el interior del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles con un atrevido pero elegante diseño.

La encargada de realizar esta pieza fue la diseñadora japonesa Hanae Mori, quien la creó a partir de encaje y pedrería negros para una colección de alta costura de finales del siglo pasado. El vestido del otoño-invierno 1998-1999 es muy ceñido al cuerpo en la parte superior y cuenta con un escote en la espalda muy profundo y favorecedor que la influencer lució con el pelo recogido.

Un poco más allegada a la estética de su actual pareja, y dejando atrás la última aparición en vestido de gala que fue ese diseño dorado de lentejuelas que usó para las navidades pasadas, Kylie complementó este atuendo con unbeauty look muy natural, con labios rosa claro y nada de color en los ojos, aunque eso sí, con una piel perfecta y con un brillo muy natural.

Por su parte, Timothée también de negro, eligió una creación de Cèline reservada para lo que nos tiene acostumbrados, pero con un saco lleno de brillo, el cual complementó con una gargantilla llamativa y elegante.

Vídeo Relacionado: Estas zapatillas también funcionan como una impresora de tinta tradicional. Loading the player...