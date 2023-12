Hablar de la Gala del MET no puede quedar en un solo peldaño de esta lista (ordenada por orden de aparición) por lo que tenemos que mencionar a otras dos importantes embajadoras de Chanel, quienes lucieron piezas creadas por el artista homenajeado, el eterno Lagerfeld. La española, quien fue muy cercana al creativo diseñador, lució perfecta en una creación nupcial de 1988, mientras que la cantante de 28 años parecía una princesa con el vestido de 1992, que en sus años habría portado Claudia Schiffer. No cabe duda que la gracia y el estilo no pasan de moda, aunque cambien las décadas.