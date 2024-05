La reina Letizia sorprende en tenis blancos y pantalón de vestir

Hace unos días, Victoria Beckham unía a su lista de musas de estilo a la reina Letizia de España, ya que desde siempre ha mostrado un gran gusto en su manera de vestir, y así como la diseñadora y esposa del exfutbolista inglés, en el mundo distintas mujeres se han apropiado de la monarca europea como uno de sus íconos de moda.

En muchas ocasiones es analizado todo alrededor de Doña Letizia Ortiz, pero entre nuestros temas favoritos se encuentra su conservadora, pero muy fascinante elección de outfits, que en días recientes llamó la atención al verla con un atuendo quizá muy típico de ella, pero al que le dio un giro muy inesperado y actual.

Como fiel acompañante de su cómplice y esposo, el rey Felipe VI, la experiodista estuvo presente en la conmemoración de los 200 años de la Policía Nacional, evento que se llevó a cabo en Palacio Real y para el cual la ovetense lució tenis, ¡sí! la reina se decantó por uno de los tipos de calzado menos sobrio, pero admitámoslo, más cómodo y juvenil.

Esta variación en su protocolo no solo se debió a lo cool que puede llegar a ser Su Majestad, sino a que, en días pasados, en su residencia en el Palacio de la Zarzuela Doña Letizia habría sufrido un accidente al golpear su pie derecho contra una mesa, lo que le provocó una fractura en la falange del dedo central que, aunque no requiere tratamiento quirúrgico, sí apartará a la reina de sus tacones, por lo menos un tiempo.

El look para un acto protocolario que la reina Letizia llevó con tenis

Si bien un día antes ya había aparecido la monarca española llevando sneakers con un infalible (y favorito) traje blanco de la colección que Victoria Beckham realizó para Mango, se trató de un acto social más que oficial, por lo que fue en el festejo del bicentenario de la Policía Nacional donde llamó la atención que usara este tipo de calzado y realmente no extrañamos los tacones.

El atuendo monocromático inició con un pantalón blanco de vestir recto y ligeramente largo que llevó con un abrigo detweed en tono off white, con detalles negros. Debajo de este saco de doble abotonadura no se notó la presencia de un top y de accesoriossolo colocó dos muy discretos pendientes que no lucieron tanto, ya que su cabellera la llevó suelta y lacia.

A este atuendo –en el que podríamos verla perfectamente con unos altos pumps a juego– la reina tuvo que poner el zapato plano más trendy, un diseño minimalista de la firma británica Vivobarefoot, que no solo por su lesión, sino que es una gran declaración de estilo, ya que pertenecen al grupo de sneakers que se encuentran en todas las fotos de street style últimamente, luego de los chunky quedaran guardados en el armario.