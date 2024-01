La historia de la realeza se puede contar a partir de diamantes. La joyería ha sido parte importante de la monarquía desde tiempos remotos, y es que esta forma de gobierno, aunque ahora se encuentra entre las menos practicadas, siempre ha estado envuelta por un halo de lujo y glamour, especialmente por las ostentosas y exclusivas piezas realizadas por las más importantes casas joyeras del mundo para adornar a reyes, reinas y a cualquier persona con algún título noble.

Recientemente, en Brunei (que es de los pocos países que sigue contando con la monarquía absoluta como forma de gobierno) tuvo lugar la majestuosa boda de Abdul Mateen, el décimo hijo del sultán. El príncipe asiático de 32 años, quien es una celebridad en Instagram, vivió 10 días de ceremonias con las que unió su vida a la ahora princesa Anisha Rosnah y este evento, con el que inició el calendario de bodas royal del 2024, se convirtió en una innegable muestra del amor que tienen las familias reales por la joyería.

Las joyas utilizadas por Anisha Rosnah en su boda con el Príncipe de Brunéi

No hubo día en el que Anisha luciera menos espectacular que el anterior, sin embargo, sí hubo un atuendo que maravilló a los amantes de los diamantes y las piedras preciosas. Generalmente, uno de los elementos clave para tener la boda más romántica son las flores y su elección es muy importante, más aún la de las que acompañan a la novia en forma de ramo. Para esta flamante princesa, este no fue problema, pues tenía resuelto un gran dilema, ya que para uno de los looks de boda utilizó un bouquet de diamantes que forma parte de la colección de su nueva familia.

De acuerdo a información que ha compartido la Casa de Bolkiah, que es la familia que rige en ese país asiático, son dueños de una extensa colección de minerales preciosos y este tipo de accesorios de diamantes han sido utilizados por todas las novias de la familia desde hace 30 años, aproximadamente.

Pero así como esta pieza, más joyas llamaron la atención en esta unión real, como la tiara que portó Rosnah en este mismo día, la cual está valuada en más de 12 y medio millones de dólares y cuenta con más de 800 diamantes incrustados en oro blanco. La pesada diadema fue realizada por la firma Flower Diamond, empresa fundada por Belinda Chua, y fue hecha a medida para la princesa Azemah, la hermana del novio y quien la utilizó en su boda, en enero de 2023.

Así como estas históricas piezas, las distintas colecciones familiares de las casas reales cuentan con una larga lista de joyas que han marcado el mundo del lujo. Estas son algunas de las más memorables.

Las 10 joyas que han marcado la historia de la realeza: