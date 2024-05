Phoebe Dynevor, la primera en llevar un diseño de Victoria Beckham al MET Gala

La protagonista de “Bridgerton” se posicionó como una de las mejores vestidas en el Met Gala de este este año con un guiño a lo etéreo de la temática correspondiente a la exhibición de este año, “Sleeping Beauties: Reawakening fashion”.

Phoebe Dynevor musa de Victoria Beckham

La actriz lució un vestido diseñado por Victoria Beckham, quien la seleccionó para ser la primera invitada en la MET Gala en llevar un atuendo hecho a la medida de la misma marca. Una pieza rosada con flores bordadas que hacen referencia a la “english rose”, una flor característica de los jardines británicos.

Además incluye transparencias, mismas que permiten ver la silueta de la actriz de una manera sofisticada y muy femenina. Se trata de una pieza confeccionada a mano y adornada con más de 300 aplicaciones florales de encaje que son bordadas y cosidas a mano sobre una base de tul rosa pastel semi-transparente.





Este vestido tiene guiños al vestido que Posh Spice lució para celebrar su cumpleaños número 50.

Un vestido super romántico que en palabras de la diseñadora “juega con la dualidad de lo femenino y lo másculino”, es una prenda muy delicada y frágil, que a su vez resulta fuerte y llamativa. Estas características también encapsulan el carácter de la actriz, intrépido y clásico.

La actriz que da vida a Daphne Bridgerton, creció rodeada de la música de las Spice Girls, por lo que al ser entrevistada mencionó que nunca hubiera esperado usar una pieza diseñada por la misma Posh Spice.

Maquillaje y peinado

Phoebe mencionó que representaba a una “Classic British Girl” con su atuendo y la manera en que lo complementó con su maquillaje y peinado. La actriz fue maquillada por Sofia Tillbury, sobrina de la célebre makeup artist (Charlotte Tillbury) y luce un makeup sencillo y limpio con una piel que parece porcelana pura.

©GettyImages



Para los labios, la actriz lleva una tinta rosa vibrante difuminada de los bordes.

En cuanto a peinado, ya hablamos de cómo la variedad de chongos conquistaron la alfombra y Phoebe Dynevor no es la excepción. La actriz apuesta por un slicked bun alto que hace match pefecto con el resto del look. Deja lucir el maquillaje y las pequeñas piezas de joyería que elevan su beauty look haciéndolo un poco más sofisticado sin quitar protagonismo al vestido. La actriz se muestra con una apariencia impecable y luce sensacional.