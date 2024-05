Zendaya, la reina de la alfombra roja en la MET Gala, sobresale con un segundo ‘look’

Como una ninfa del bosque, Zendaya llegó a una de las noches más especiales para su era de fashion icon, y es que siempre ha sorprendido lo audaz que puede llegar a ser esta joven actriz californiana con su manera de vestir, pero en los últimos meses se ha consagrado como reina de la moda gracias a los múltiples y muy variados looks que ha portado para promocionar sus filmes y asistir a eventos.

Su buen gusto y su invaluable alianza con uno de los stylist más importantes del mundo, Law Roach, la han convertido en una de las habituales invitadas a la noche más importante para la industria de la moda, la gala del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, y este año no solo estuvo ahí como personaje de interés, sino como una de las co-chairs de este evento que en 2024 tuvo como inspiración la naturaleza y la fragilidad, bajo la temática ‘The Garden of Time’.

Aunque antes que ella, llegaron sus compañeros Bad Bunny, Chris Hemsworth y la espectacular Jennifer López, el arribo de Zendaya a la red carpet de este evento fue un acontecimiento gracias a su elección de outfit, un diseño de John Galliano para Maison Margiela inspirado en otra pieza ideada por el británico nacido en Gibraltar, pero para la firma Dior y presentada en 1999.

Este icónico look fue complementado por un tocado creado por Stephen Jones, joyería de Bulgari, y para su maquillaje, un dramático y oscuro sombreado de ojos en color brogoña, realizado por la talentosa británica Pat McGrath.

El segundo look de Zendaya en su noche como anfitriona de la MET Gala

Pero esta primera aparición no bastó para que la actriz y productora de “Challengers” se sintiera completamente feliz e icónica, por lo que minutos más tarde, y con una apariencia totalmente diferente, la joven de 27 años volvió a recorrer las míticas escaleras, ahora con un atuendo aún más protagónico.

Junto a su amigo Law, con quien posó para algunas fotografías, la artista armó otro outfit con un enorme vestido de archivo, también creado por Galliano, pero para la colección de Alta Costura de 1996 de Givenchy.

Esta pieza nunca había sido utilizada fuera de la pasarela y, así como el vestido, su tocado tampoco fue algo nuevo, ya que se trató de una majestuosa estructura floral ideada por Philip Treacy para la temporada spring-summer 2007 de Alexander McQueen.

Con un make-up más discreto, pero igual de espectacular, Zendaya deslumbró en ambas oportunidades que tuvo de desfilar por la alfombra roja en esta mítica noche que celebró piezas tan espectaculares y delicadas que, por el paso de los años, ya no pueden ser utilizadas y ahora se encuentran en le archivo privado del museo anfitrión.