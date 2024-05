Jennifer Lopez, una sirena de alta costura en su llegada al MET Gala

No hay oportunidad en la que Jennifer Lopez no luzca espectacular. La neoyorquina ha llegado a la edición 2024 de la gala del Museo Metropolitano de Arte y, como una reina, brilló con un espectacular atuendo que resaltó sus curvas.

La diva del Bronx mostró su expertise en la alfombra roja más mediática de la temporada, ya que es una de las invitadas recurrentes, pero esta noche es especial debido a su protagonismo, ya que se encargará de ser host en compañía de Zendaya, Bad Bunny y Chris Hemsworth en este evento que sirve para recaudar fondos a favor del Costume Institute del museo neoyorquino.

El look de Jennifer Lopez en la MET Gala

Deslumbrante, esa es quizá la palabra que mejor pueda definir la creación que JLo ha lucido en esta alfombra roja. Se trata de un vestido de corte sirena creado a medida y que forma parte de la colección de alta costura de Schiaparelli. Esta pieza con transparencias tiene en toda su estructura un diseño que nos recuerda a las ramas de un árbol y todas están formadas a partir de cristales que dan un brillo sobrecogedor.

La parte superior de esta obra de arte es un firme corset strapless y con escote profundo, mismo que en la parte del busto sobresale del cuerpo de la intérprete de “Let’s Get Loud”, formando un marco para su rostro. Altísimas plataformas peep toe en tono nude complementan este atuendo que, como muy pocas veces, fue acompañado por un clutch a juego.

El extremo brillo de su vestido no fue motivo para que JLo optara por evitar las joyas y para elevar aún más su atuendo portó un collar en platino y oro amarillo con un diamante central de más de 20 quilates. Así mismo, en su brazo derecho colocó una pulsera de los mismos materiales con un diamante superior a los 3 quilates, ambas piezas Tiffany & Co.

Pero esas alhajas no fueron las únicas y Jennifer puso en sus orejas unos espectaculares aretes de platino, oro amarillo y diamantes, y sus manos las decoró con anillos que incluyeron piedras muy especiales como un diamante amarillo de más de 4 quilates. Todas estas piezas firmadas por Tiffany & Co, resaltaron aún más la belleza de la cantante, misma que dejó muy al natural con un beauty look sencillo y enfocado en el brillo natural de la piel.

Sobre sus ojos, el makeup artist de la cantante decidió poner muy poco color neutro en la parte central, pero muy bien difuminado hacia la cuenca, eso sí, el iluminador en el lagrimal hizo la diferencia y en contraste de otras apariciones en las que sus pestañas se ven muy espesas, para esta aparición decidió algo muy ligero, pero extra largo.

Este maquillaje tan favorecedor y poco cargado fue acompañado con el pelo totalmente recogido en un alto moño, también muy libre y con mucha textura, que nos recordó el crecimiento de una enredadera.