A pesar de que la gala del Metropolitan Museum of Art no siempre llevó este título, tiene una larga historia consolidándose como el evento más importante en la industria de la moda. La primera edición se realizó en 1948 gracias a la mente y el entusiasmo de Eleanor Lambert, una importante publicista quien buscó crear una exhibición anual y celebrarlo con una inauguración que sirviera para recaudar fondos que apoyaran al recién fundado The Costume Institute.

Con los años, este festejo dedicado íntegramente al apoyo para la creación de moda, se fue volviendo más relevante y, aunque en sus primeras ediciones no tomaba lugar en la sede que actualmente conocemos y que le da su nombre, en la década de los 70 y con la llegada de la mítica editora y experta en moda Diana Vreeland como asesora, se comenzó a realizar la gala dentro de este importante museo en el corazón de la Gran Manzana.

©GettyImages



Diana Vreeland en la entonces Costume Institute Gala el siete de diciembre de 1981.

Fue también Vreeland quien propuso que este evento social contara con temáticas anuales inspiradas en las exhibiciones a inaugurar, y abrió la convocatoria a esta prestigiosa y glamourosa noche, la cual comenzó a contar con celebridades como invitadas, mismas que llamaban aún más la atención de los que querían acceder al evento.

La inmensa popularidad que actualmente goza este evento es algo un poco más reciente –aunque tampoco tanto– y esta se la podríamos asociar a la llegada de Anna Wintour a la organización, ya que desde 1995 es este influyente personaje de la moda quien se encarga de supervisar cada detalle, selecciona a quienes estarán como anfitriones y aprueba a los invitados, quienes no solo deben pagar enormes cifras para asistir al mítico evento, sino que deben ser invitados por ella.

Y sí, cada primer lunes de mayo todos los reflectores se apuntan hacia la entrada de este museo conocido como el Met, por lo que se ha convertido en todo un suceso mediático, mismo que ha provocado distintas imágenes que ya son parte de la historia de la gala y aquí hacemos un repaso por algunos de los icónicos looks y sus portadores, quienes han recorrido la famosa escalinata para celebrar a la moda.

Los looks más relevantes en la historia de la Gala del Met