Sí, llámenos románticos, pero estos últimos días no dejamos de pensar en el street style de algunas de las parejas con más estilo, las cuales van desde las que son un total contraste, como Hailey Bieber y Justin Bieber, hasta las que parecen almas gemelas de la moda como Victoria y David Beckhan.

A través de los años, las celebridades de Hollywood que han formado las parejas más icónicas de su época nos han deleitado con looks originales, sofisticados y llenos de creatividad. Por lo que decidimos echarnos un clavado a la historia del mundo del entretenimiento para recordar los mejores looks de las parejas más top en las últimas décadas, que sin duda, han marcado la historia. Coordinados o no, están guardados en nuestros tableros de Pinterest.

Estas son las parejas de Hollywood con más estilo en la historia