Taylor Swift estrena nuevos ‘looks’ para su tour en Europa

Taylor Swift arrancó la segunda parte de su Eras Tour en Europa comenzando en París. Es la primera vez que incorpora su nuevo álbum “The Tortured Poets Department” como parte del set list. Esto significa estrenar nuevos atuendos para conmemorar dicha era y que se sientan coherentes con la misma.

El último lanzamiento de la cantante fue un doble álbum con más de 30 canciones, mismo que anunció en la última entrega de los Grammys, evento donde también dejó pistas a través de su vestido Schiaparelli. Se especula que “The Tortured Poets Department” incluye dedicatorias entre líneas tanto para su pareja actual Travis Kelce como para algunos de sus exes.

No es secreto que la cantante deja mensajes escondidos, mejor conocidos como “easter eggs” a través de sus outfits, es por eso que swifties alrededor del mundo analizan hasta el más mínimo detalle de sus looks y bueno, para quienes amamos la moda es una gozada ver a cantidad de diseñadores haciendo atuendos custom made para la intérprete.

Los nuevos looks de Taylor Swift en el Eras Tour

Con el lanzamiento de su nuevo álbum, esperábamos variaciones en cuanto a su presentación en cuestión musical, pero también en cuestión de vestuario. La cantante presentó una nueva variación de color en su icónico bodysuit Versace con el que abre su tour, ahora en una combinación naranja y rosa.





Algunos de los nuevos atuendos en su rotación a lo largo de sus presentaciones por Europa.

En cuanto a “Fearless”, estrenó un vestido negro con flecos y detalles brillosos en un color dorado y blanco, muy similar al que vistió cuando se fue por primera vez al tour del mismo disco. Antes de cerrar la noche, y en la era de “Midnights”, la cantante también presumió un nuevo bejeweled look diseñado por Zuhair Murad con cut-outs a los lados y con más de 20,000 brillantes.

La era de TTPD (The Tortured Poets Department)

Claro que con la nueva era como parte de su set list, era lógico que llevara atuendos nunca antes vistos, y para la sección de TTPD lució un vestido con corsé Vivienne Westwood con detalles escritos que se leen “I love you, it´s ruining my life” misma línea que es parte de la canción “Fortnight” que canta junto con Post Malone.

©GettyImages



Ninguna casa de moda hace vestidos acorsetados como Vivienne Westwood.

La cantante interpretó alrededor de 10 canciones nuevas de su nuevo álbum en una nueva sección del tour nunca antes vista. Entre las canciones incluyó “But Daddy I Love Him”, “I Can Do It With a Broken Heart” y “The Smallest Man Who Ever Lived”.