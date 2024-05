La emoción por desfilar en la alfombra roja de la MET Gala aún hace ecos en Rosalía, quien este lunes por la noche asistió al icónico evento realizado en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Vestida para deslumbrar e inspirada en el tema de la noche, “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion”, y el código de vestimenta, “The Garden of Time”, la española no sólo fue una de las invitadas más esperadas de este año, sino que la puso tan feliz que no ha dejado de compartir los mejores momentos en sus historias de Instagram.