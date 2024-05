Lo que sabemos sobre el vestido que usó Hailey Bieber para su ‘pregnancy reveal’

El mundo solo puede estar hablando de una cosa: Justin Bieber y Hailey Bieber están esperando su primer bebé. La noticia cayó de sorpresa después de que los rumores de un posible embarazo inundaran el internet y la ausencia de la pareja en la MET Gala levantara muchas sospechas. Finalmente, el día de ayer la pareja confirmó lo que sería la noticia más feliz de sus vidas: están prontos a convertirse en padres.

Fue hace cinco años que la joven pareja decidió darse el sí en el altar en una ceremonia en Nueva York. A partir de ese momento, ambos se convirtieron en una de las parejas más queridas por su carisma y estilo. Es por eso que el anuncio de esta nueva etapa en su vida familiar, ocasionó tanta emoción y expectativa.

El anuncio de embarazo de Hailey Bieber y Justin Bieber

El “pregnancy reveal” de la pareja se dio a través de un video y una serie de fotografías donde ambos presumieron una íntima renovación de votos en un paisaje montañoso lleno de naturaleza ubicado en Hawaii. Esta representa la segunda renovación que el matrimonio hace, pues un año después de su ceremonia de bodas, Justin y Hailey organizaron una segunda ceremonia con una lista de invitados más extensa. Esta tercera renovación de votos, donde parece que los novios fueron los únicos asistentes, fue el momento perfecto para anunciar el embarazo de la pareja, quienes estarán convirtiéndose en padres más adelante este año.

Para la ocasión tan especial, no podían faltar los looks nupciales. Por un lado, la modelo sorprendió con un vestido completamente de encaje con aires de romanticismo diseñado por Anthony Vaccarello para Saint Laurent. El atuendo, de manga larga, fue complementado por un velo que cubrió la cabeza de Hailey muy al estilo de una boda tradicional española. Las gafas no podían faltar, al ser ya uno de los accesorios favoritos de la joven, por lo que posó con un par de gafas Saint Laurent para sus fotografías. En temas de accesorios, Hailey se dejó enamorar por la joyería de Tiffany & Co., perfecta para un momento lleno de amor.

El atuendo de Justin Bieber, por otro lado, fue muy adecuado a su personalidad con toques mucho más urbanos. El joven llevó un pantalón básico negro con una t-shirt blanca. Los complementos que lo acompañaron fueron una chaqueta ancha y afelpada y su clásica gorra estilo basquetbolista.

Otra de las sorpresas que pudimos observar en el anuncio fue una nueva argolla de matrimonio en las manos de Hailey Bieber. Este nuevo accesorio, clásico y de diamantes, se volvió el complemento perfecto para la feliz pareja.