Timothée Chalamet deslumbra en premier de Wonka por su joyería

El actor nacido en Nueva York, Estados Unidos, se ha convertido en uno de los principales representantes de la industria cinematográfica, pero también en un ícono de la moda para hombres y, por qué no decirlo, también para mujeres.

El ‘look’ de Timothée Chalamet para la premier de Wonka

Desde que saltó a la fama tras protagonizar la película Call Me By Your Name estrenada en 2017, Timothée Chalamet es uno de los principales histriones de su generación y con su popularidad, nos ha regalado muchos momentos impactantes en alfombras rojas gracias a su arriesgado estilo. Ya sea en un mono rojo de seda y cuello halter, bermudas militares o con un traje de cuero, este actor –a quien se le ha relacionado amorosamente con Kylie Jenner– es un verdadero marcador de tendencias.

Para vivir uno de los momentos más especiales en su carrera, que fue la presentación de su más reciente trabajo como actor en la premier de la película Wonka, Timothée tenía que robar cámara, y lo hizo con un look memorable. El nuevo Willy Wonka llegó a la alfombra roja que se realizó en Londres con un traje magenta claro de terciopelo que forma parte de la colección femenina para el verano de 2024 firmada por el texno Tom Ford.

Botas negras complementaron el atuendo, el cual no contó con un top debajo del estilizado saco, lo que dejó aun más expuesta la pieza más especial de esta aparición, el original collar creado por Cartier específicamente para este joven actor que llega a los 28 años en menos de un mes.

Así es el collar especial de Cartier para Timothée Chalamet

Personajes como la icónica María Félix, han sido musas para la casa de joyería francesa Cartier, ahora fue el elegante Timothée Chalamet quien sirvió como inspiración para una pieza original y llena de detalle que el actor decidió portar por primera vez en la premier mundial de su más reciente –y seguro– éxito cinematográfico.

©Cartier © Matthieu Lavanchy





Esta creación nació luego de un encuentro entre Chalamet y la directora creativa de la maison, Marie-Laure Cérède, quienes se reunieron en los talleres de la joyería y relojería ubicados en el corazón de parís y donde el nuevo Wonka se enamoró del expertise y se sumergió en el savoir-faire de la casa.

Durante esta junta, el dúo compartió sus inspiraciones y su visión creativa para la creación de esta original gargantilla y este fue el punto de partida para la piaza que fue imaginada en los estudios de diseño y fabricada en los talleres con una estructura de oro blanco, hecha a la medida para posarse sobre su delgado cuello y en la cual destaca la adición de más de 900 piedras preciosas como ónix, ópalos, turmalinas y esmeraldas, todas giratorias, y que se ven salpicadas sobre la gruesa y original cadena.

