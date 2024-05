Cristian Castro retoma su relación con Mariela Sánchez: ‘No voy a perderte más’

Aunque parecía que la historia de amor de Cristian Castro y Mariela Sánchez había llegado a su fin, tan solo un mes después de haber iniciado, el cantante ha vuelto a sorprender a sus seguidores al revelar que tras algunos meses separados, han decidido retomar su noviazgo. Algo que sin duda ha causado revuelo, pues tan solo unos días atrás, el intérprete se había dejado ver en compañía de la artista plástica Ingrid Wagner, a quien incluso presentó como su novia.

©@cristiancastro



El cantante y la empresaria se han dicho sumamente enamorados

Así lo compartió el hijo de Verónica Castro en su perfil de Instagram, donde compartió una fotografía tomada durante la primera etapa de su noviazgo con Mariela, en donde se le puede ver al lado de la empresaria y de la primera actriz, así como en compañía de un sacerdote. Al pie de la imagen, el cantante escribió unas palabras en las que dejó en claro lo feliz que se encuentra ahora que Sánchez está de vuelta en su vida. “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida…”, expresó Cristian conmovido.

El artista continuó con sus palabras, mostrándose emocionado por la nueva oportunidad que la vida les ha dado para continuar escribiendo su historia de amor, dejando en claro su deseo de seguir adelante de la mano de Mariela. “Pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía”, finalizó el intérprete enamorado.

©@cristiancastro



Mariela y Cristian terminaron tras una discusión hace unos meses

Como era de esperarse, la publicación del cantante generó todo tipo reacciones de parte de sus fans, quienes se han mostrado emocionados ante esta nueva etapa de su relación con Mariela. Sin embargo, han sido las palabras de la empresaria las que han llamado la atención de todos, pues con ellas confirma que su amor está más vivo que nunca. “Siempre estoy para tu corazón. Te amo”, expresó Sánchez al pie del post de su novio, el cual incluye también una fotografía en la que se les puede ver abrazados al pie de una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Lo que Mariela había dicho sobre Cristian tras su ruptura

Con total apertura, Mariela concedió una entrevista al programa argentino Intrusos, de la cadena América TV, en donde por primera vez habló de sus días al lado de Cristian. “La vida del artista es muy complicada, dura más la telenovela de todos los medios que lo que yo viví con él. Yo estuve con él 45 días, yo tengo 42 años…”, dijo, para luego revelar cómo se ha sentido a raíz de la atención mediática que esto ha generado. “Hay que quedarse con lo lindo vivido, la verdad es que esto a mí me da mucha vergüenza porque yo de la forma que me exponía… Yo actué como él actuaba, natural, me quedo con el recuerdo del pibe normal, común y nada más…”, explicó.