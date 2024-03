Mariela Sánchez, ex novia de Cristian Castro, da más detalles de su ruptura con el cantante: ‘Tuvimos una discusión’

A tan solo unos días de que Cristian Castro y Mariela Sánchezterminaran su noviazgo de poco más de un mes, los rumores en torno a esa situación siguen provocando curiosidad entre la prensa y los fans del cantante. Sin embargo, Mariela ha tomado la decisión de romper el silencio y explicar un poco de lo ocurrido durante ese tiempo, en el que además tuvo la oportunidad de volar a México para conocer a la familia del intérprete. Según comparte la empresaria de bienes raíces, ambos tuvieron una discusión, lo que detonó el final de este romance que acaparó todo el interés mediático, especialmente luego de que Cristian hiciera público su deseo de casarse con Sánchez en la Basílica de Guadalupe, recinto visitado junto a Verónica Castro.

Mariela recordó que su noviazgo con Cristian duró solo 45 días.

¿Qué ha dicho la ex de Cristian?

Con total apertura, Mariela concedió una entrevista al programa argentino Intrusos, de la cadena América TV, en donde por primera vez habló de este episodio. “La vida del artista es muy complicada, dura más la telenovela de todos los medios que lo que yo viví con él. Yo estuve con él 45 días, yo tengo 42 años…”, dijo, para luego revelar cómo se ha sentido a raíz de la atención mediática que esto ha generado. “Hay que quedarse con lo lindo vivido, la verdad es que esto a mí me da mucha vergüenza porque yo de la forma que me exponía… Yo actué como él actuaba, natural, me quedo con el recuerdo del pibe normal, común y nada más…”, explicó.

A pesar de las especulaciones, Mariela sí fue directa al revelar cómo se dio el término de la relación. “Hubo una discusión y yo tomé la decisión de volverme (a Argentina)”, dijo, aunque procuró ser discreta en todo momento. En ese espacio, también reiteró su respeto por la familia de Cristian, pues asegura se ha quedado con muy buena impresión de todos. Así mismo, se refirió a los audios que últimamente han circulado con la supuesta voz del cantante. “Todos esos audios de Cristian no son para mí, son para otras personas…”, dijo en su plática.

Mariela viajó a México para conocer a Verónica Castro.

¿Quiso controlar el teléfono y las cuentas de Cristian?

Por esos días, surgió el rumor de que Mariela intentó controlar las cuentas bancarias de Cristian, pues ella estuvo pendiente del manejo de sus redes sociales, al respecto, comentó: “Lo del teléfono, primero que yo no le manejaba las redes a él, las redes se las manejaba la chica que me lleva la inmobiliaria, a pedido de él, en ese sentido creo que todos pueden ver que sumamos… Yo nunca manejé cuentas bancarias…”, dijo, para luego hacer énfasis en la razón del truene. Tuvimos una discusión él y yo, nada más, y yo tomé la decisión de volverme…”.

Mariela descartó que exista la posibilidad de una reconciliación.

No hay posibilidad de reconciliación

Durante la entrevista, Mariela fue muy cuidadosa con lo que expresó sobre Cristian, incluso los presentadores hicieron notorio el respeto que mostró al expresarse sobre el cantante, cuestionándola sobre si esa actitud tenía que ver con algún interés implícito de poder reconciliarse con Castro. “Volver no, eso no va a pasar. Estoy segura, yo lo que hablo es en general. Yo nunca tuve nada malo de él, sí tuvimos una discusión fuerte a lo último porque él vio algo que no era y yo no lo pude sostener…”, dijo. Mariela habló de lo sucedido y contó que todo se debió a una fotografía. “El segundo show fue el principio. Yo no me peleé con él en el hotel… yo, frente a esa reacción de una persona que ve una foto de 2022 porque son las historias que arma iCloud, yo no puedo sostener que él piense que yo tengo una relación con alguien que no, ¿en qué va a quedar mi futuro?”, dijo.

