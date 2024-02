Verónica Castro y su nueva nuera disfrutan del regreso de Cristian Castro a los escenarios mexicanos

Tras un periodo de cinco años lejos de los escenarios mexicanos, Cristian Castro volvió al país para arrancar junto a Yuri una gira de conciertos que los llevará por varias ciudades de la República. La primera fecha de este espectáculo se dio en el Auditorio Nacional la noche de este 21 de febrero, un instante memorable para el cantante, quien no solo recibió todo el amor y apoyo de sus fans, sino también de su madre, Verónica Castro, quien desde la primera fila lo ovacionó en todo momento. Por si fuera poco, a la velada se unió la nueva novia argentina del intérprete, Mariela Sánchez, que incluso asumió su papel como vestuarista de su famoso novio.

La felicidad de Verónica al ver a Cristian sobre el escenario

Entre los asistentes al Auditorio, la presencia de Verónica atrajo la atención y las miradas, pues a la actriz se le vio muy animada por ser testigo de este gran momento en la vida profesional de su hijo. A su lado, se encontraba Mariela, quien bailó y cantó al unísono junto a la intérprete varias de las canciones que fueron parte del repertorio, entre ellas Este Amor No Se Toca, Lloviendo Estrellas, Lo Mejor de Mí, No Hace Falta y más.

Durante la velada, Verónica recibió los saludos de Yuri y de Cristian desde el escenario, reconociendo su importancia como una de las figuras del espectáculo mexicano más representativas. “Un gran honor, es una gran institución en este país, que amamos, que respetamos. Señoras y señores, la señora Verónica Castro”, dijo Yuri, quien pidió un fuerte aplauso para ella. “Te queremos, mi amor, eres nuestro máximo”, dijo. Del mismo modo, Cristian dirigió unas palabras para saludar a Pati Chapoy, quien iba acompañando a Verónica. “Las amigas inseparables”, dijo.

Las palabras de Cristian tras su show en México

En otro momento, Cristian y Yurio se tomaron un tiempo para conversar con las cámaras de Ventaneando sobre su emoción al volver al Auditorio Nacional. En ese espacio, acompañado de su novia Mariela, el también llamado Gallito Feliz habló de lo mucho que lo emociona este gran momento, especialmente por colaborar con Yuri. “Por fin estoy frente a una persona enorme para mí, de lo mejor que he vivido en toda mi carrera, he sentido lo que pocas veces he sentido…”, expresó para las cámaras de Ventaneando. “Estuvo mi madre presente, estuvo Patricia Chapoy, estoy agradecido con ella…”, dijo el cantante.

Un gran momento junto a su novia

Tras bambalinas, Cristian pudo compartir junto a su novia, Mariela Sánchez, quien lleva varios días en México, una cita tan importante porque finalmente la chica pudo conocer a Verónica Castro. De hecho, la familia al completo visitó la Basílica de Guadalupe en días pasados, por lo que inspirados por este acontecimiento el cantante y Mariela tienen deseos de hacer realidad uno de sus anhelos. “La verdad es que tengo la ilusión de casarnos ahí, con Mariela, por eso es que quería que la conociera, la Basílica…”.

