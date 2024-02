Cristian Castro confirma el fin de su noviazgo con Mariela Sánchez

A poco más de un mes de que Cristian Castro confirmara su relación con Mariela Sánchez, la pareja ha tomado caminos separados. Así lo confirmó el propio cantante, quien había pasado unos días con su ex en la Ciudad de México, en unas vacaciones personales que habían planeado para que Mariela conociera en persona a Verónica Castro, madre del intérprete.

“Se terminó la historia”, dijo Cristian a su llegada a Los Ángeles, confirmando que su relación había llegado a su fin. Amable, pero sin dar más detalles sobre lo que habría sucedido, intentó evadir las preguntas de los medios. “La verdad qué difícil situación esto de ser cantante”, expresó sin dejar de caminar.

Al preguntarle si Mariela era una novia posesiva y dominante, Cristian, como todo un caballero, se refirió a su ex de muy buena manera: “No, no. Ella es una chica muy buena, la verdad que todo fue muy tranquilo, sólo que no se pudo más”.

Sobre los motivos de su separación, el también hijo del fallecido comediante Manuel ‘El Loco’ Valdés, se limitó a decir que todo fue repentino; sin embargo, hay versiones que señalan que la pareja habría tenido un fuerte desacuerdo, una diferencia de opiniones que Mariela no toleró y por la que decidió separarse definitivamente de él. Y es que, además de México, la pareja tenía planes de continuar su viaje con una parada en Las Vegas, lo que muchos consideraron sería el lugar en el que se casarían.

Al respecto, Cristian negó que exista una posibilidad de que haya una segunda oportunidad con su novia: “No creo”, dijo sin dar más detalles de lo que pudo haber sucedido con su ahora ex. Por ahora, el cantante no regresará a Argentina, en donde había establecido una nueva vida al lado de la consultora de bienes raíces, en cambio, confirmó que pasará unos meses en Los Ángeles, en donde grabará un nuevo álbum.

Las alertas comenzaron a sonar el fin de semana, cuando la originaria de Argentina fue vista en el Aeropuerto de la Ciudad de México, sola y llorando. La actitud alegre y la sonrisa que mostraba junto a Cristian habían desaparecido, en cambio se mostró distante con los medios de comunicación que le preguntaban qué había pasado con el mexicano, aunque optó por no dar ninguna declaración y evadir las cámaras y micrófonos.

Todo parecía ir bien

Cristian Castro llegó a la Ciudad de México a mediados de febrero, junto a él se encontraba Mariela, quien estaba de lo más feliz por conocer a la familia de su novio. La pareja se dejó ver en una reunión familiar con los Castro, en donde además de Verónica estuvo Michel, el hermano de Cristian. Mariela publicó fotos de su encuentro y hasta se refirió a la cantante como “Mi suegra tan hermosa”.

Días más tarde, Cristian, Mariela y Verónica visitaron la Basílica de Guadalupe, en la que la pareja podría haber pedido una bendición para dar el siguiente paso en su relación, pues el cantante aseguraba que la argentina era la mujer que tanto esperaba y con quien quería pasar el resto de su vida.

El viaje también obedecía a compromisos laborales de Cristian, pues tenía agendada una fecha en el Auditorio Nacional junto a Yuri. Mariela y Verónica no sólo lo acompañaron entre el público, sino que se mostraron como sus más grandes admiradoras.

Cristian Castro, la ilusión que quedó en el pasado

A principios de año, Cristian confirmaba con un par de fotografías que tenía un nuevo amor. “Es una chica muy distinta, amazónica, es todo. Realmente tiene un mundo tremendo, es una chica muy ordenada, muy buena, todo el mundo la quiere mucho”, comentó en entrevista para el programa argentino Intrusos.

“De pura casualidad, yo quería alquilar una casa allá y de repente aparece esta chica, y digo ‘Dios mío, me quiero morir, esto es lo que estoy buscando en el mundo’”, contó sobre cómo fue que se conocieron. Y agregó: “La verdad es que me gustó mucho, le escribí, dije ojalá le caiga bien, vamos a ver si se puede, seguro tiene novio. Por suerte me dijo ‘no, acabo de terminar’ y digo ‘ay, ¿tendrás un espacio para mí?... contento y luego me vine, le alquilé una casita”.

Los planes de la pareja ahora son sólo recuerdos, pues el final parece definitivo. Mariela ha eliminado las fotos con Cristian de sus publicaciones en Instagram, dejando solamente una instantánea de su encuentro con Verónica Castro como huella de aquel fugaz amor.

