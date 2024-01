De lo más enamorado, Cristian Castro comparte una foto junto a su novia

Cupido ha vuelto a hacer de las suyas en el corazón de Cristian Castro y ahora el cantante tiene una nueva ilusión amorosa en Argentina. Se trata de Mariela Sánchez, una agente de bienes raíces, con quien vacaciona en Villa Carlos Paz, desde donde el hijo de Verónica Castro publicó su primera foto juntos.

Desde un bote en el lago de la localidad, Cristian y Mariela fueron captados de lo más contentos en una de sus aventuras al aire libre. “Wakeboard romance!!! 🏄‍♀️💘🏄🏼‍♂️”, escribieron en la publicación en común, en la que ella le pasa la mano por el hombro al mismo tiempo que le acerca la cara para darle un tierno beso. Él toma su mano y sonríe a la cámara, un instante espontáneo que nos deja ver sin filtros lo bien que se llevan y cómo ha florecido la relación.

Cristian está tan emocionado con este nuevo inicio que ya ha hablado de sentar cabeza y hasta presentar formalmente a su mamá y su novia. “Vamos este 15 de febrero, arrancamos para México con Mariela, para que conozca a Verónica, y nada, unos tequilitas con Vero, y a ver si hacemos familia, y con muchas ganas de presentarle mi país a mi novia, que está muy linda”, contó al programa Intrusos. “Es una chica muy distinta, amazónica, es todo. Realmente tiene un mundo tremendo, es una chica muy ordenada, muy buena, todo el mundo la quiere mucho”, agregó cautivado por la argentina.

El flechazo entre ambos parece un cuento de comedia romántica, pues Cristian contó al mismo show que la conoció cuando buscaba rentar una casa en la zona. “De pura casualidad, yo quería alquilar una casa allá y de repente aparece esta chica, y digo ‘Dios mío, me quiero morir, esto es lo que estoy buscando en el mundo’”, contó. Y agregó: “La verdad es que me gustó mucho, le escribí, dije ojalá le caiga bien, vamos a ver si se puede, seguro tiene novio. Por suerte me dijo ‘no, acabo de terminar’ y digo ‘ay, ¿tendrás un espacio para mí?... contento y luego me vine, le alquilé una casita”.

Este nuevo romance florece justo en medio de los rumores que señalan que el también hijo de Manuel ‘Loco’ Valdés estaría esperando a su cuarto bebé con una de sus exnovias. Lorena Meritano charló con José Alberto El Güero Castro, tío del cantante, y reveló que la cigüeña estaba en camino. “Me acaba de contar José Alberto, su tío, que tuve reunión con él; ¡que (Cristian) va a ser papá!”, dijo la actriz en noviembre pasado. “Me pone contenta. Le gustamos mucho las argentinas. Me acabo de enterar que sí, la mamá es argentina, porque ya viene en camino el bebé”, agregó; sin embargo, el cantante no confirmó ni desmintió aquella información.

Además, a finales de diciembre, Cristian presentaba a su entonces novia, una joven llamada Sasha, mientras vacacionaban en Punta del Este, Uruguay, una relación que quedó en el pasado.

El sutil reclamo de Cristian Castro a Luis Miguel

El llamado “Gallito Feliz”, no sólo se ha robado los titulares por la foto con su nueva novia; sino también por las recientes declaraciones que hizo respecto a Luis Miguel. Su relación ha estado marcada por la polémica luego de ser rivales en el amor por Daisy Fuentes. Incluso Cristian recordó cómo en la serie biográfica del intérprete de La Incondicional, él fue retratado de forma negativa.

“Saca un capítulo entero y me hace quedar como un envidioso. Me hace quedar muy mal”, dijo a Intrusos, en donde señaló que esperaba que Luis Miguel se contactara con él para comentarle de la trama y lo que vería el público.

A pesar de ello, Cristian hizo un sincero llamado a Luis Miguel: “Lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros porque lo queremos, lo necesitamos”. Y no pudo evitar imaginar la gran colaboración que surgiría si ambos se encontraran en el estudio: “Veo en los reggaetoneros cómo se juntan y hacen mucho equipo. Los baladistas debemos unirnos y él como capitán tendría que estar más pendiente de sus compañeros. Yo quiero estar con mis compañeros, la verdad es que me gustaría que hiciéramos más fuerzas”.

Y como uno de los cantantes latinos de balada más conocidos, añadió: “La verdad es que me preocupa, no me enoja, porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él, porque somos colegas. Aunque yo sea menor, debemos tener fraternidad”. Cristian, lleno de cariño para su colega, concluyó: “Nos tenemos que juntar. Sobre todo por la dulzura que habita en él. Ya tiene el mundo a sus pies, ¿por qué no ser dulce con quienes lo queremos tanto?”.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.