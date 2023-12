Cristian Castro se deja ver feliz en Uruguay junto a su nueva novia

Si algo caracteriza a Cristian Castro además de su talento y carisma, es que es un hombre apasionado y enamoradizo. El cantante mexicano ha sido flechado en varias ocasiones por hermosas mujeres, algunas de las cuales incluso le han dado hijos. Ahora, tras los reportes en los que se asegura que será papá por cuarta ocasión, el intérprete ha presentado a su nueva novia en medio de un viaje por Uruguay.

Tal parece que Cristian tiene una nueva ilusión en el amor.

Cristian fue captado feliz y con muy buena compañía en Punta del Este el 27 de diciembre, aparentemente en un club de playa. Sonriente y de muy buen humor, el intérprete de Azul incluso se animó a posar frente a las cámaras mientras se encontraba con una guapa joven, a quien al parecer presentó como Sasha, su novia.

Lejos de ocultarse, el cantante posó sonriente con su novia.

El cantante de 49 años no soltaba la mano de su acompañante, quien lucía un coqueto look compuesto por una minifalda y top verde olivo. Él, por su parte, llevaba un atuendo casual conformado por pantalones claros y camiseta blanca. Conforme fue cayendo la tarde, Cristian no se separó de la joven, quien lució su increíble figura ante la cámara.

Cristian y su novia disfrutaron de una tarde junto a la playa.

Previamente, Cristian fue captado en un aeropuerto, a donde llevó a una misteriosa rubia. Un video difundido por el programa argentino Farándula Show mostró al cantante retratándose con algunas personas, luego de bajar de una camioneta la maleta de esta mujer, de quien después se despidió con dos efusivos besos en las mejillas. Inmediatamente el mexicano abordó una camioneta y se fue, y ella continuó su camino.

Aunque esta escena bien pudo tratarse de un momento entre amigos, en algunos medios se insinuó que la chica podría ser la nueva novia del intérprete, e incluso se mencionó la posibilidad de que fuera la madre de su cuarto hijo. No obstante, las imágenes recientes en Punta del Este prueban que su novia no era ella.

En las redes sociales de dicho programa de televisión también se mostró un breve encuentro con Cristian, al parecer poco después de su llegada a Punta del Este, pues llevaba maleta en mano. En medio de la multitud que buscaba retratarse con él, un reportero le preguntó: “¿Estamos de novios o no estamos de novios?”, a lo que él respondió si dudar: “Estamos, estamos”.

Su nueva paternidad

A inicios de noviembre, luego de que circularan rumores de que Cristian podría estar esperando a su cuarto hijo con una exnovia argentina, su tío José Alberto ‘El Güero’ Castro lo confirmó. El productor habló con la actriz argentina Lorena Meritano, quien lo reveló a los medios de comunicación.

“Me acaba de contar José Alberto, su tío, que tuve reunión con él, ¡que (Cristian) va a ser papá! Me pone contenta. Le gustamos mucho las argentinas. Me acabo de enterar que sí, la mamá es argentina, porque ya viene en camino el bebé”, contó Lorena. Aunque ella no reveló nombres, se dijo que mamá del bebé sería la modelo Maite Barra, quien en el pasado ya había tenido una relación amorosa con ‘El Gallito Feliz’.

