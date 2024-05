En medio de los rumores de romance, Lucien Laviscount lanza elogios a Shakira: ‘Es una mujer espectacular’

Poco después del estreno del más reciente álbum de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran, las especulaciones sobre la vida sentimental de la cantante tomaron fuerza, luego de que la colombiana fuera vista muy cercana al guapo actor, Lucien Laviscount, quien participa en el videoclip de su canción titulada Puntería. De hecho, por esos días también se les vio paseando por la ciudad de Nueva York, en donde la intérprete ofreció un concierto gratuito en Times Square. Ahora, es el propio Lucien quien ha roto el silencio para hablar sobre Shakira, reaccionando incluso a los rumores de supuesto romance que surgieron tras la convivencia de ambos.

©GettyImages



Shakira vive una de sus mejores etapas tras volver a la música con nuevo disco.

Lo que ha dicho Lucien de Shakira

Amable con la prensa, Lucien concedió una entrevista al programa televisivo Despierta América, espacio en el que no tuvo limitantes al hablar de Shakira, a quien describió simplemente como a una mujer excepcional. “Ella es artista, es una mujer espectacular, es madre. Ama a esos niños más que nada en sí mismo…”, dijo el también modelo, haciendo énfasis en las cualidades de la cantante como mamá, que a pesar de su agenda profesional y sus nuevos planes en la música, se enfoca de lleno en cuidar y brindar amor a sus hijos, Milan y Sasha, a los que tuvo en el pasado durante su romance con Gerard Piqué.

Lucien fue puntual al destacar su sorpresa tras haber conocido a Shakira, en sus propias palabras, un ser humano único e irrepetible. “Definitivamente nunca había conocido a nadie como ella, y no creo que en el futuro vuelva a haber alguien como ella. Es una mujer espectacular…”, dijo ante las cámaras. Recordemos que tras el lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran, se especuló sobre lo que ocurría en el corazón de la cantante y, aunque no hay nada claro en ese sentido, la colombiana está segura de que la soltería le ha sentado muy bien, pues ha pues nuevamente ha puesto en marcha la maquinaria creativa para volcar sus emociones en la música.

©GettyImages



Shakira y Lucien pasearon por la ciudad de Nueva York.

¿Hubo romance con Shakira?

En la plática con Despierta América, Lucien no pudo escapar de que se le preguntara más de su convivencia con Shakira. Fue en ese instante que la reportera a cargo de la entrevista quiso saber su opinión sobre las especulaciones de romance entre ambos, a lo que el modelo reaccionó despidiéndose repentinamente de la plática. “Muchas gracias por esta entrevista, ha sido encantadora”, dijo sonriente mientras se alejaba.

©GettyImages



Shakira se encuentra en la promoción de su disco Las Mujeres Ya No Lloran.

Mientras tanto, Shakira disfruta de su éxito a nivel internacional, no solo preparada para la gira de conciertos que emprenderá próximamente, sino también complaciendo a sus fans con sus recientes apariciones públicas. Cabe destacar que la colombiana debutó en la MET Gala, siendo una de las celebridades más aclamadas de la importante cita dedicada a la moda, a la cual acudieron otros famosos latinos de la música como Bad Bunny y Karol G.