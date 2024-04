Shakira reconoce que no ha sido afortunada en el amor y asegura: ‘La monogamía es una utopía’

Shakira ha hablado de su vida amorosa, asegurando que no ha sido tan “afortunada” en ese ámbito, pero que el destino la ha compensando de otras maneras. Luego de superar una turbulenta y mediática separación con el padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué, ahora ‘Shak’ está lista para seguir adelante, disfrutando del éxito de su reciente disco Las Mujeres Ya No Lloran, además de preparar una gira mundial. En medio de estos emocionantes proyectos, la cantante ha conversado sobre su idea del amor además de hablar sobre su concepto de la monogamia.

Shakira se sinceró sobre el amor, asegurando que no ha sido afortunada

En una reciente entrevista con Andrea Thompson de Marie Claire, la intérprete colombiana contó la forma en la que el amor de pareja se ha transformado en ella, y como la vida la ha compensando con el cariño de sus hijos, sus amigos y por supuesto, sus fans. A pesar de la mediática ruptura con su ex, Shakira aún es una ferviente creyente del amor, y es que en casa tiene el mejor ejemplo: sus padres, el señor William Mebarak y la señora Nidia del Carmen Ripoll, quienes han estado juntos por medio siglo.

Shakira acompañada de sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll

“No puedo decir que no creo en el amor porque veo el ejemplo de mis padres después de 50 años juntos; la forma en la que se miran el uno al otro, se toman de las manos y en la manera en la que no pueden vivir separados el uno del otro”, indicó. Sobre esa misma línea, la cantante nacida en Barranquilla, Colombia, reconoció: “He sido testigo del amor, solo que no he sido tan afortunada”.

“La monogamia es una utopía”, agregó la cantante. Pese a su decepción amorosa, la intérprete de Copa Vacía aseguró que la vida ha sido generosa con ella de otras formas. “Pero he sido compensada de otras maneras; con el amor de mis fans, mis hijos y mis verdaderos amigos. Oscar Wilde decía que la amistad es la forma más pura de amor y creo que es cierto. Dura más, al menos en mi experiencia”. Refiriéndose a su relación con Gerard Piqué, Shakira dijo: “Mi relación (duró) 12 años pero mis amigos estarán ahí toda la vida. Cuando llegaron las dificultades, fue cuando aprendí lo verdaderamente importante que era la amistad”.

Shakira y Gerard Piqué estuvieron juntos hasta 2022, año en el que dieron a conocer su separación

Su meta: criar muchachos leales

En esta entrevista, Shakira también habló de la forma en la que ha establecido su nueva dinámica familiar con sus dos hijos, Milan y Sasha, de 11 y nueve años respectivamente. La galardonada artista reconoció que la maternidad “es el desafío del siglo”. Sincera, dijo: “Me he fijado como objetivo personal criar muchachos leales y hombres honestos. Quiero que sean hombres de palabra. En el mundo actual, la palabra de una persona muchas veces no vale nada. La gente promete demasiado y no cumple lo suficiente. Y quiero que mis hijos sean exactamente lo contrario”.