Shakira anuncia nueva gira internacional durante su participación en Coachella

Luego de seis años de espera y una larga pandemia, Shakira está de vuelta con su nuevo discoLas Mujeres Ya No Lloran. Pero no solo eso, la colombiana tiene a sus fans con el corazón latiendo a mil, luego de que confirmara de viva voz que volverá a salir de gira este mismo año. Y qué mejor forma de hacer este tipo de anuncio que a lo grande, por lo que eligió el festival de Coachella para hacerlo.

La cantante sorprendió a todos en Coachella

De forma inesperada, Shakira se apoderó del escenario del famoso festival, durante la jornada del viernes pasado, para compañar a su colega Bizarrap y juntos presentar el tema que tanto éxito les ha dado, BZRP Music Sessions, Vol. 53, y para hacer el gran anunció de su regreso a los escenarios, luego de seis años de no salir de gira. “Tengo que avisarles algo... ¡Biza, me voy de tour finalmente!”, ex´presó la cantante tan pronto terminó su presentación, mientras en las pantallas se proyectaba el nombre de la gira: “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Por si fuera poco, la cantante también detalló la fecha del arranque de su nueva gira, así como la ciudad elegida para el inicio de la misma. “Empezamos aquí, en noviembre, en este año, en esta ciudad (Los Ángeles). ¡No puedo esperar! ¡No podría pedir más!”, agregó emocionada.

Shakira planea recorrer el mundo con su nueva gira

Cabe destacar que su multipremiada colaboración con Bizarrap no fue el único tema que presentó en Coachella, pues por primera vez en vivo, la cantante y el argentino tocaron la canción La Fuerte, la cual viene incluida en el nuevo disco de la cantante, el cual salió a la venta el pasado 22 de marzo.

Las primeras pistas del tour

Fue el pasado 12 de abril cuando Shakira sorprendió a sus fans con una publicación en sus redes sociales, donde sin entrar en mayores detalles y dejando a todos con las expectativas por los cielos, compartió una publicación en Instagram donde solo se podía leer la frase: “La loba se viene...”. De inmediato, los seguidores de la intérprete de Antología comenzaron a lanzar sus apuestas sobre lo que la colombiana estaba tratando de decirles a través de dicha publicación. Sin embargo, para muchos otros no había duda de que esa publicación era tan solo la antesala para el gran anuncio de su nueva gira. Algo que finalmente se confirmó este fin de semana.