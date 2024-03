Shakira celebra el lanzamiento de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ una increíble fiesta y su nuevo sencillo

¡Se acabó la espera! El nuevo álbum de Shakira, Las Mujeres Ya No Lloran ya está disponible y con él llegaron muchas sorpresas. La cantante protagonizó una fiesta de lanzamiento este jueves por la noche en el Hard Rock Live en Hollywood, Florida, en donde otras celebridades se reunieron para escuchar el álbum lleno de las vivencias de la cantante en los últimos dos años. Para sorpresa de sus fans, la colombiana también estrenó el sencillo Puntería, en colaboración con Cardi B, una canción en la que transforma el dolor en creatividad, tal como lo hizo en la vida real.

Emocionada con este lanzamiento, Shakira ha hablado de él y lo mucho que significa por haber sido el canal necesario para expresar todo lo que sentía luego de su muy sonada separación del padre de sus hijos, Gerard Piqué. “Es un álbum que refleja mis vivencias de los últimos dos años. Emociones intensas de todo tipo, desde la rabia hasta la negación, la aceptación y el dolor, la celebración... tantas cosas que han quedado plasmadas en cada una de estas canciones“, comenta en su charla con LiliEstefan para El Gordo y la Flaca.

“Al final, la lección aprendida es que uno no debe asumir el papel de víctima que la sociedad intenta imponer, que hay que salir rápido de ahí. Está bien quejarse, pero no por demasiado tiempo; hay que mirar hacia el futuro”, aseguró la Barranquillera”, agrega.

Para Shakira, la mayor sorpresa en este proceso de sanación, fue el gran apoyo de sus fans. “Todas estas canciones han sido una creación no solo mía sino también en la que ha participado mi público, desde otra perspectiva, desde otro ángulo, pero ha sido un diálogo constante con ellos”, expresa.

En definitiva, Shakira se lleva más de una lección, sobre este giro inesperado que dio su vida y que hace un año la llevó a vivir de Madrid a Miami. “Es mejor confiar que no confiar. Es mejor confiar y que traicionen que nunca confiar, es lo que quiero enseñar a mis hijos. Vale la pena amar porque es una experiencia increíble”, reflexiona en su entrevista con Zane Lowe.

Fue ahí en onde confesó la pausa que había hecho en su propia carrera, misma e siempre calificó como un sacrificio por su pareja, y que la hizo dejar de grabar música para un álbum de estudio por siete años. “Mi relación con el arte mientras estaba en Barcelona era de ‘amor-odio’ porque cada vez que me llevaban al estudio sentía que estaba desatendiendo a mi familia, me sentía culpable”.

Milan y Sasha, su otro gran apoyo

Superar una decepción amorosa no es sencillo, es un proceso que duele y que puede tomar mucho tiempo; y para Shakira esa sanación no habría sido la misma sin el amor incondicional de sus hijos, Milan y Sasha, quienes no sólo la apoyaron en todo lo que necesitaba, sino que la ayudaron en el proceso creativo de los sencillos con los que se desahogaba, como Te Felicito, que tiene un video futurista gracias a la visión de los chicos; o Acróstico, un tema en el que ambos cantan y protagonizan el video junto a mamá.

Milan y Sasha, además, se han adaptado muy bien a su nueva vida en Miami, en donde ya formaron su grupo de amigos y crearon una nueva rutina con actividades que tanto les gustan, como deportes y música. Tan sólo hace unos días, Milan demostraba sus dotes en la batería con la presentación de su banda, en la que mamá le demostró todo su apoyo.

La gira que todos esperan

Ahora que Las Mujeres Ya No Lloran ya está a la venta, Shakira tiene muchos planes para sus fans. En principio, lanzó cuatro ediciones en vinil coleccionables con portadas distintas. La edición Sapphire se ofrece exclusivamente en Amazon, mientras que la edición Ruby está disponible únicamente en Target. Los fans pueden encontrar la edición Emerald exclusivamente en la tienda oficial en línea de Shakira, y la edición Diamond estará disponible en todas las principales tiendas.

Y para cantar junto a Shakira a todo pulmón y juntos descargar toda esa energía con la que muchos se identifican, la colombiana anunció que ya está trabajando en la gira “de su vida”. Si bien aún no ha revelado las fechas y los lugares que visitaría, adelantó que sus hijos están emocionados por visitar Argentina y Brasil, además de recorrer Estados Unidos.

“Estoy muy emocionada por mi próximo tour. Va a ser una celebración tras haber pasado por todas las experiencias que he vivido y la gira es la culminación de eso”, expresó a Zane.