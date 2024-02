Shakira comparte la lista de canciones de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y revela nuevas colaboraciones

Shakira tiene a sus fans muy atentos a cada publicación que hace, y es que la emoción por escuchar las nuevas canciones de su álbum Las Mujeres ya no Lloran, crece cada vez más. Este jueves, la colombiana sorprendió a todos con un nuevo anuncio sobre el disco, ya que reveló los títulos de sus nuevos temas, así como las colaboraciones que podremos escuchar a partir del 22 de marzo.

“Muy emocionada de mostrarles la lista de canciones y las increíbles colaboraciones de Las Mujeres Ya No Lloran (¡algunos de ustedes ya sabían, otros aún no!) ¡Solo faltan 3 semanas!”, escribió ‘Shak’ junto a la que podría ser una de las contraportadas del álbum físico, en donde vemos la imagen de un diamante en forma de gota, que va de la mano con la metáfora que ella misma explicaba, en la que sus lágrimas se convirtieron en diamantes.

Debajo nos entrega la lista, con Puntería, junto a Cardi B para abrir el disco. Tal como lo anunciaba Bizarrap en Premio Lo Nuestro, volveremos a escuchar una colaboración con la colombiana, que lleva como título La Fuerte; una de las grandes apuestas de la placa debido al éxito de BZRP Music Sessions Vol. 53, que también se incluye en el disco, así como un remix de DJ Tiësto.

Shakira también canta Tiempo Sin Verte y vuelve a hacer mancuerna con Rauw Alejandro en Cohete. (Ente Paréntesis) la interpreta con Grupo Frontera.

Incluye tres temas más en solitario: Cómo Dónde y Cuándo, Nassau y Última. En este álbum de estudio podremos escuchar los ya conocidos sencillos Te Felicito, con Rauw Alejandro; Monotonía, con Ozuna; TQG, con Karol G; Acróstico, con sus hijos Milan y Shasa; Copa Vacía, con Manuel Turizo; y El Jefe, con Fuerza Régida.

Además de las redes sociales, Shakira publicó esta lista en espectaculares en diversas partes del mundo, haciendo ruido para que ninguno de sus fans se pierda cada detalle previo al lanzamiento del que será el 12° álbum de estudio de la originaria de Barranquilla, Colombia. Este será su primer disco en ser lanzado en versión LP, con cuatro ediciones diferentes con una carátula y color distintos, especiales para colección.

Las Mujeres Ya No Lloran es el primer álbum de Shakira desde 2017, cuando lanzó El Dorado. Cabe mencionar que, por los títulos de las canciones, será completamente en español; por lo que sus fans angloparlantes aún esperan una edición o un nuevo álbum en inglés, que sería el primero en una década, luego de su homónimo, Shakira, en 2014.

