Surge una fotografía del feliz reencuentro de Shakira con su ‘amada’ exsuegra

En las últimas horas, se ha viralizado en las redes sociales una fotografía de Shakira junto a su exsuegra... Y no, no se trata de Montserrat Bernabeu, la madre de Gerard Piqué, sino de Inés Pertiné Urien, la madre Antonio de la Rúa, ese galán al que ‘Shaki’ dedicó temas como Día de enero o Suerte. Enla imagen, la colombiana no solo aparece junto a la madre de su ex, sino al lado de Gabriela Vaca Guzmán, su exconcuña, quien fue pareja de Aíto de la Rúa, hermano de Antonio. Si bien pareciera que la foto es reciente, no se tiene certeza de cuándo fue tomada.

Sobre la imagen, en la que aparecen las tres muy sonrientes, se lee lo siguiente: “Junto a nuestra exsuegra amada”. La jocosa descripción de la imagen—la cual fue tomada supuestamente el 19 de enero— ha dejado ver que, a pesar del paso de los años, entre la madre de Antonio y Aíto de la Rúa, y las exnovias de estos, hay aún una relación cordial.

Gaby y Shakira con los hermanos dela Rúa

En enero de 2000, Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron y empezaron a salir. Por esas fechas, Aíto de la Rúa también comenzó su relación con Gabriela Vaca Guzmán. Entre la cantante y la joven se gestó una amistad que con el paso de los años creció, a pesar de que ambas terminaron sus respectivas relaciones con los hijos del expresdiente argentino, Fernando de la Rúa.

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja por más de 10 años

Luego de que terminar su noviazgo con Antonio de la Rúa, Shakira empezó su relació con Gerard Piqué, mientras que su amiga Gabriela se casó con el banquero Jorge Brito. A pesar del tiempo y la distancia, las dos siguieron tan amigas como siempre. Incluso, ‘Shaki’ fue a la boda de Gaby con el empresario en noviembre de 2011, en Uruguay.

La relación de Shakira con los padres de Antonio

Aunque la relación de ambos acabó en 2011 en medio de una sonada ruptura, parece que al final las cosas tomaron su curso y cada uno siguió su camino. Aunque ya no estaban juntos, ‘Shaki’ sentía un cariño especial por los padres de Antonio, al punto de que el 9 de julio de 2019, fecha en la que falleció Fernando de la Rúa, la colombiana le dedicó un emotivo post a modo de despedida, además de solidarizarse con la familia que la acogió como una hija más por 10 años.

En su perfil de Instagram, la cantante compartió una foto con el padre de su expareja y le dedicó un sentido mensaje. “Te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos”.

Shakira con el papá de su ex Antonio de la Rúa

“Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida”.

Shakira tiene en su corazón a los padres de Antonio de la Rúa, no así a los padres de Gerard Piqué, con los que la relación está fracturada desde su separación con el futbolista en junio de 2022.

