Shakira emociona a sus fans con misterioso mensaje, ¿está por anunciar su gira?

Con la frase “La loba se viene...”, Shakira ha logrado causar un gran revuelo entre sus seguidores. El pasado jueves, la intérprete de origen colombiano lanzó una publicación en sus redes sociales que dejó muchas preguntas. Algunos de sus seguidores creen que esto es un anuncio previo a la gira mundial de la cantante. Hace unas semanas, en medio del lanzamiento de su disco Las Mujeres Ya No Lloran, ‘Shak’ habló de sus planes próximo, y entre ellos mencionó una gira, la cual, según sus propias palabras será la más importante de su carrera.

©GettyImages



Shakira tiene emocionados a sus fans con ese post en redes

A través de su perfil en Instagram, la colombiana publicó el siguiente post con el mensaje: “La loba se viene...”. En la descripción de este, la intérprete de Copa Vacía replicó el mensaje y agregó dos emojis 🐺👀. De inmediato los fans de la cantante especularon sobre el anuncio de su gira mundial, la primera en seis años.

En su cuenta de X, antes Twitter, la colombiana también ‘alborotó’ a sus seguidores. La cantante compartió el siguiente mensaje, como si se tratara del aullido de una loba llamando a su manada. “Auuuuuuuuuuuuuu”, se lee en el post, al cual reaccionaron emocionados sus fans.

Auuuuuuuuuuuuuu — Shakira (@shakira) April 12, 2024

“¡Ya anuncia la gira mundial!”, “Ay no saca eso ya antes de que me gaste mis ahorros”, “No podemos esperar”, “Aquí la manada lista”, “¿Gira internacional acaso?”, fueron solo algunos de los mensajes por parte de sus fans, quienes no pueden esperar más por el anhelado anuncio y la emoción de saber que Shakira podría presentarse en sus países.

Las pistas sobre la gira que se viene

La primera vez que ‘Shak’ habló de la posibilidad de un tour fue en su discurso en los Latin GRAMMY 2023 en noviembre del año pasado, entrega de premios en la que fue una de las grandes ganadoras de la noche, llevándose a casa distinciones como la de Canción del Año por Music Session Vol. 53. “Desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en la gira que pienso hacer, en el el público con el que voy a compartir; con ustedes. Y como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada solo se recuerda el futuro”.

Además de eso, en una entrevista con Billboard, la barranquillera aseguró que estará en 30 países de Europa, Medio Oriente, América Latina, Norteamérica y Oceanía. “A principios del próximo año espero lanzar el nuevo disco y luego habrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera”, comentó.