Henry Cavill habla de Shakira y revela lo que piensa de ella

Luego de la separación de Shakira y Gerard Piqué, los fanáticos de la colombiana sugirieron que Henry Cavill podría ser uno de los mejores candidatos para conquistar el corazón de la cantante. Las teorías surgieron a raíz de que en 2015, durante su asistencia a la alfombra roja de la cinta titulada The Man From U.N.C.L.E, el galán de cine reaccionara en plena entrevista al tener la impresión de ver a Shakira caminando en el lugar de la presentación, instante que se viralizó tras quedar capturado en cámara. Años después de ese comentado momento, el actor ha vuelto a referirse a la afamada intérprete, quien en días pasados lanzó su nuevo disco titulado Las Mujeres Ya No Lloran.

Henry Cavill dijo ser fan de Shakira.

El elogio de Henry Cavill a Shakira

Amable y simpático como suele ser en sus charlas con la prensa, Cavill expresó su sentir por Shakira en medio de una charla junto a más integrantes de la nueva cinta en la que participa, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. La comunicadora del programa televisivo de Univision, Despierta América, fue la encargada de conversar con los protagonistas del filme, y no dudó en preguntarle al galán británico si se considera fan de Shakira, a lo que respondió de manera inmediata y sin perder el sentido del humor que lo caracteriza.

Sin más rodeos, Henry habló de la colombiana, quien sigue consolidando éxitos gracias a su reciente lanzamiento musical. “Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí…”, dijo entre risas en el set. Para ser más específico en sus declaraciones, explicó por qué razón Shakira llamó su atención. “Sí, claro, soy fan de Shakira, cuando estaba creciendo ella ya era una gran estrella de la música, en la radio, sonaba, así que absolutamente…”, dijo a la periodista que lo entrevistaba, que aprovechó la ocasión para preguntarle al actir Alex Pettyfer si también él es fan. “Sí, claro”, respondió.

¿Shakira está enamorada?

Mucho ha ocurrido desde la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué. Además de que la cantante ha retomado su carrera musical, lo que ocurre en su vida sentimental ha sido tema de conversación entre sus fanáticos. De hecho, a lo largo este tiempo se ha especulado sobre los supuestos galanes con los que se dice pudiera estar saliendo, como ocurre recientemente con el actor Lucien Laviscount. Sin embargo, la intérprete de temas como Puntería o Te Felicito no ha confirmado nada, dejando en incertidumbre a todos aquellos que desean conocer de lo que ocurre en su corazón.

Shakira sigiue conquistando el éxito con su disco Las Mujeres Ya No Lloran.

Mientras tanto, Shakira disfruta de su momento de reinvención musical y personal, orgullosa de ver crecer a sus hijos y de hacerlos cómplices de este momento de su carrera. Al hablar de cómo fue que consolidó su nuevo disco, las mujeres ya no lloran, dijo: “Esto se sintió como si estuviera en un proceso químico en el que estaba transformando el dolor, la ira y la frustración en creatividad y productividad, fuerza y resiliencia, la resiliencia de los diamantes…”, dijo durante su pasada visita al programa de Jimmy Fallon.