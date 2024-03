Shakira lanza comentario sobre Gerard Piqué en el programa de Jimmy Fallon: ‘Ahora soy libre’

Shakira vive la reinvención de su faceta como artista musical, tras la fuerte ruptura amorosa que vivió al concluir su relación con Gerard Piqué. De las adversidades personales, la estrella pop latina echó mano para crear su nuevo disco, Las Mujeres Ya No Lloran, un trabajo que, según admite, pudo ver la luz gracias a la reconformación de su vida en muchos sentidos, específicamente en el plano amoroso. En plena marcha de promoción del esperado álbum, la cantante hizo una importante visita al programa de televisión de Jimmy Fallon, en donde a la par de deshojar algunos aspectos sobre el origen de su reciente proyecto musical, se refirió a su expareja con un comentario que para nada pasó inadvertido. Después de todo, admite, hoy disfruta de su libertad.

©GettyImages



Shakira habló de cómo el dolor y demás sentimientos le permitieron crear Las Mujeres Ya No Lloran.

Dispuesta a compartir desde las entrañas lo mucho que Las Mujeres Ya No Lloran la ha reconformado, Shakira puso en alto parte de ese discurso esencial de sus nuevas canciones, el cual, afirma, eleva la posición femenina hacia otras reflexiones. “Como que durante demasiado tiempo nos han mandado a llorar con el guion en la mano y sin un final, solo porque somos mujeres. Tenemos que ocultar nuestro dolor delante de nuestros hijos, delante de la sociedad. Tenemos que curarnos de una determinada manera, y no creo que nadie deba decirnos cómo curarnos… Creo que ahora las mujeres deciden cuándo llorar, cómo llorar…”, explicó.

Shakira, directa sobre su pasada vida amorosa

En medio de la conversación con el reconocido presentador televisivo, Shakira rompió la barrera de su esfera privada por unos instantes, para lanzar así una de las declaraciones sobre Gerard Piqué más replicadas en redes sociales y la prensa, que no perdió ningún detalle del popular encuentro en el late night show. “He estado sacando música aquí y allá, pero me ha costado mucho reunir un conjunto de trabajo. No tenía tiempo por el factor marido, ahora estoy sin marido. Pero ¡sí, el marido me estaba arrastrando! Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad…”, expresó con firmeza la colombiana, quien obtuvo el aplauso inmediato de un público que de igual manera saboreó su plática como su presentación musical en el programa.

©GettyImages



Shakira durante la presentación de su canción Puntería en el show de Jimmy Fallon.

Resurgió del dolor

Con el ímpetu que la caracteriza, Shakira también habló de la raíz de su disco Las Mujeres Ya No Lloran, el cual nació de un proceso personal que implicó una catarsis inmediata en la que la música fungió como su única salvadora. “Estaba en carne viva, estaba lidiando con muchas cosas, estaba escribiendo, me sentía con un cuchillo entre los dientes. Tú sabes, estaba recogiendo los pedazos de mí misma del suelo, estaba tratando de reconstruirme y la música fue el pegamento…”, contó la también compositora.

©GettyImages



La colombiana contó que su vida en pareja la detuvo por un tiempo de su creación musical.

Tras un periodo de experimentar con la música y las letras, Shakira finalmente logró conformar la idea de lo que debía ser Las Mujeres Ya No Lloran, un disco plagado de simbolismo, mensaje y discurso que le permitió surfear por sus emociones de la mejor manera, orgullosa de lograrlo y de poder convertirlo en canciones. “Pero esto se sintió como si estuviera en un proceso químico en el que estaba transformando el dolor, la ira y la frustración en creatividad y productividad, fuerza y resiliencia, la resiliencia de los diamantes. Es por eso que elegí la metáfora de las piedras preciosas, por la resiliencia que tenemos las mujeres hoy cuando tenemos que enfrentar la adversidad…”, dijo.