Shakira aclara si descubrió la infidelidad de Piqué por un frasco de mermelada

La separación de Shakira y Gerard Piqué habría sido uno de los momentos más dolorosos en la vida personal de la cantante, pero también el que le ayudó a dar un impulso aún más grande en su carrera. Y es que, desde que lanzó su tema Te Felicito, la colombiana parecía haber empezado a dar pistas de lo que sucedía en su relación con el padre de sus hijos, desatando la curiosidad de sus fans cuando en una entrevista para el programa This Morning la escucharon decir que ella “iba a la nevera para encontrar la verdad”. Desde entonces surgió la teoría de que al ver cada vez más vacío un frasco de mermelada, Shakira sabía que alguien más había estado en casa, pues ni Piqué ni los niños comían aquel dulce, más que ella. Ahora, la intérprete de Monotonía por fin reveló si es cierta esa teoría.

Esa idea se reforzó cuando los fans de la cantante notaron que en el video de Te Felicito se asomaba a la nevera y justo ahí, junto a la cabeza robótica de Rauw Alejandro, había un bote con mermelada. Además, de no ser por ese detalle, muchos no entendían qué tenía que ver esa escena en el video.

Desafortunadamente para los seguidores de ‘Shak’, la cantante expresó que todo el tema en torno a la mermelada “no es verdad”. Así lo aclaró en entrevista con The Sunday Times, y aunque en años anteriores parecía divertida al hablar del tema, esta vez no dijo nada más.

Sin embargo, no mostró límite al hablar de Piqué y cómo ella hizo grandes sacrificios por la carrera del ex jugador del Barça. “Durante mucho tiempo puse en pausa mi carrera por Gerard Piqué, para que él pudiera jugar al fútbol. Hay muchísimo sacrificio que hacemos por amor”, dijo en su charla.

No más canciones sobre su separación

Este 22 de marzo Shakira lanzará su álbum Las Mujeres Ya No lloran, en él se incluyen los ya conocidos éxitos en los que contó el antes, durante y después de su separación, como Music Sessions #53, TQG y El Jefe; además de Monotonía y Te Felicito. Luego de revelar la lista de temas, sus fans notaron que habrá más canciones directas para Piqué, y Shakira aseguró que, al menos una, va dirigida hacia su ex, a quien llamó Voldemort, y que ya no habrá más temas para él.

©Sony Music US Latin





“¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo sobre esto, y sobre él. Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio”, comentó sobre el fin de esta era que le ayudó mucho a sobre ponerse de aquella situación personal.