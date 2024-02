Shakira anuncia el esperado lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira está de regreso con un nuevo álbum. La colombiana tomó por sorpresa a sus fans este jueves por la mañana con el anuncio oficial de su nueva producción de estudio que lleva por nombre La Mujeres Ya No Lloran, una frase que conocemos muy bien gracias al éxito de su Music Sessions, Vol. 53. El disco, que saldrá a la venta el 22 de marzo, es de lo más esperado por sus seguidores, pues será el primero en siete años, luego de que en 2017 la originaria de Barranquilla estrenara El Dorado.

“Las Mujeres Ya No Lloran. (Women no longer cry) Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”, escribió en las redes sociales, en donde compartió la portada de este nuevo disco.

“La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, agregó, con lo que los brillantes debajo de sus ojos cobran un gran significado.

Días atrás, Shakira nos ponía en alerta para este gran anuncio que ilusionó a muchos ¡y no decepcionó! Y es que con este nuevo disco, vendrían temas en los que Shakira nos sigue contando más sobre su historia después de la mediática separación que tuvo del padre de sus hijos, Gerard Piqué.

El nuevo álbum cuenta con 16 canciones, ocho nuevas y un remix, además de siete exitosos sencillos previamente lanzados, incluyendo Music Sessions Vol. 53, con Bizarrap; TQG, con Karol G; Te Felicito, con Rauw Alejandro; y Copa Vacía, con Manuel Turizo.

Un álbum de colección

Además de las canciones y colaboraciones, Las Mujeres Ya No Lloran saldrá en vinilo, con cuatro ediciones distintas dignas de colección, mismas que tendrán un disco de diferente color. La edición Zafiro se ofrecerá exclusivamente en Amazon, mientras que la edición Rubí estará disponible únicamente en Target.

Los fans podrán encontrar la edición Esmeralda exclusivamente en Shakira.com, y la edición Diamante estará disponible en todas las principales tiendas minoristas.

