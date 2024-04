Sincera, Shakira revela el principal motivo por el que se avergüenza de sus viejas canciones

Cantante, compositora e intérprete sin limitantes creativas, Shakira ha sabido conquistar con esos atributos el mercado de la música global a lo largo de varios años. En su nueva faceta, tras el estreno de su disco titulado Las Mujeres Ya No Lloran, ha hecho una reflexión sobre sus raíces musicales, admitiendo sentirse avergonzada por algunas de sus viejas canciones y la manera en que solía interpretar las mismas, un tanto inclinada hacia la exageración vocal y a una especie de barroquismo, el cual, según admite, ha dejado atrás gracias a su madurez en ese sentido.

¿Qué ha dicho Shakira de sus viejos temas?

En plena promoción de Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira fue la invitada especial a uno de los episodios del popular canal en línea First We Feast, en donde participó probando alitas con diferentes salsas picantes para el show Hot Ones. En ese espacio, abordó varios temas relacionados con su música, por lo que al ser cuestionada por el anfitrión, Sean Evans, sobre lo que más le avergüenza de escuchar sus antiguos temas, no dudó en responder y lanzar una declaración que ha provocado sorpresa entre sus fanáticos. “Muchas cosas…”, apuntó Shakira, para luego ser más específica: “Creo que solía exagerar los gritos en mi voz”, explicó, para luego cantar un fragmento del ya conocido yodel de su canción Whenever, Wherever. “Es mucho”, dijo entre risas.

Al ahondar en sus palabras, Shakira definió su viejo estilo interpretativo, un episodio que ha quedado en el pasado para ella, orgullosa de los logros que, asegura, ha podido afianzar en ese sentido. Sin mencionar en específico el título de las canciones a las cuales se refiere, agregó: “Creo que era exagerada y un poquito barroco (el estilo), tú sabes, mucha Shakira…”, dijo en la reveladora charla, en la que se dejó ver feliz de compartir sus opiniones y las nuevas perspectivas de su actual momento musical, en el que ha logrado consolidar nuevos éxitos y ganando el aprecio de las actuales generaciones.

Shakira habla de su evolución

A raíz de las opiniones sobre su pasado estilo interpretativo, Shakira hizo énfasis en lo mucho que ha logrado evolucionar como artista de la música, un proceso de cambio que, en parte, se dio tras el nacimiento de sus dos hijos, Milan y Sasha. “Puedo notar que después de mis embarazos mi voz se hizo más grave y redonda, más llena…”, expresó. En otro sentido, habló de su crecimiento personal. “Además, mis elecciones son más maduras, he evolucionado como mujer, como persona, mi intelecto ha evolucionado…”, destacó en otro momento de la charla, en la que no paró de reír ante el anfitrión, ávido por conocer más de la estrella colombiana, quien tras su ruptura amorosa con Gerard Piqué encontró el impulso creativo que necesitaba para salir adelante.

El poderoso mensaje de Las Mujeres Ya No Lloran

En días pasados, Shakira habló de su nuevo disco con el presentador Jimmy Fallon, revelando la esencia de este nuevo material que le ha permitido proyectarse con una nueva faceta, la de mujer empoderada y dispuesta a defender su autonomía por encima de cualquier cosa o circunstancia. De hecho, el dolor se convirtió en su principal materia y fue gracias a ello que pudo conformar cada una de sus canciones. “Estaba en carne viva, estaba lidiando con muchas cosas, estaba escribiendo, me sentía con un cuchillo entre los dientes. Tú sabes, estaba recogiendo los pedazos de mí misma del suelo, estaba tratando de reconstruirme y la música fue el pegamento…”, explicó.