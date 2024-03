Shakira revela qué es lo que harán sus hijos, Milan y Sasha, con las regalías de su canción ‘Acróstico’

Milan y Sasha, los hijos que Shakira y Gerard Piqué tuvieron durante su relación, heredaron el talento musical de mamá y nos dejaron asombrados con una prueba de ello en el sencillo Acróstico, que interpretaron junto a la colombiana. Orgullosa, ‘Shak’ contó que sus hijos de 11 y nueve años no sólo la acompañaron al estudio, sino que participaron de forma directa en la canción, por lo que los hace acreedores a regalías para las que ya tienen grandes planes.

“Escribí una canción para ellos llamada Acróstico y, ya sabes, ellos a veces pasan por el estudio y fueron a visitarme cuando estaba grabándola. La escucharon, sabían que era para ellos y empezaron a cantar frente al micrófono…. sonaron tan bien”, contó la intérprete en su visita al programa The Tonight Show, con Jimmy Fallon.

Y agregó: “Me dijeron: ‘Mamá, queremos estar en el álbum’, así que lo grabamos. Luego también quisieron aparecer en el video y ahora están preguntando por las regalías”. Jimmy destacó que son “niños muy listos” y fue cuando la feliz mamá contó qué harán con ese dinero.

“Están ahorrando. Tienen una alcancía de cochinito, cada uno de ellos, porque se quieren comprar un auto cuando sean más grandes”, reveló la cantante. Y es que, a pesar de tener la posibilidad de consentir a sus hijos con el regalo que ellos quieran, Shakira decidió enseñarles el valor del ahorro y no comprarles todo lo que pidan.

“Les he dicho que no les voy a comprar un carro, que si quieren un auto, un nuevo teléfono o lo que sea, ellos tienen que aprender a obtenerlo por sí mismos”, reveló. Y agregó: “Entonces ahora me están preguntando: ‘Mamá, ¿cuándo llegan las regalías? Porque necesitamos ahorrar para el carro’”.

El talento de Milan y Sasha

Las ganancias por su colaboración en el álbum de mamá, Las Mujeres Ya No Lloran, no serán las únicas que Milan y Sasha tengan en su cuenta de ahorros. Y es que ambos pequeños empiezan a forjar un camino en la música, tal como Shakira lo compartió en sus redes sociales, en donde mostró orgullosa la primera tocada de la banda de su primogénito, Milan, quien se lució en la batería.

Por si fuera poco, Milan también escribe, y durante el proceso de separación de sus padres, compuso dos canciones que Shakira asegura son muy buenas. “Recuerdo que escribió dos canciones preciosas durante todo el proceso de separación, y harían llorar a cualquiera”, contó la colombiana en una charla con Zane Lowe para Apple Music. “Cada vez que se siente un poco deprimido, va al piano y escribe música. Esa también es su catarsis, su terapia”, comentó.

sobre su hijo menor, añadió: “Sasha también está aprendiendo guitarra y a veces nos ponemos los tres a tocar, a cantar juntos. Es muy lindo porque veo que han heredado esa parte, pero también la viven”.