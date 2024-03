Shakira desata la locura en Times Square con su espectacular concierto

Tras el lanzamiento el pasado 22 de marzo de su nuevo álbum Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira continúa con las actividades de promoción. La cantante se ha presentado en diversos espacios para hablar de este material discográfico y de toda la carga personal que hay detrás de este proyecto. En medio de la fiebre por el estreno de su disco, la colombiana sorprendió a sus seguidores con un concierto en uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York: Times Square.

©GettyImages



Shakira hizo vibrar a todo Times Square.

A través de sus redes sociales, la colombiana convocó a sus fans a reunirse en dicho punto de la ‘Gran Manzana’ para su show, el cual fue completamente gratuito. A través de las pantallas gigantes que rodean Times Square se mostró la cuenta regresiva para el inicio del espectáculo, mientras los fanáticos se congregaban rápidamente.

Llegada la hora anunciada, las 7:15PM ET, Shakira hizo acto de presencia ante el multitudinario público que se dio cita en el corazón de Nueva York. La cantante arrancó su show con uno de sus temas más icónicos: Hips Don’t Lie, poniendo a bailar a todos los presentes. Un día antes, al asistir al programa de Jimmy Fallon, la intérprete ya había hecho un guiño a este éxito musical al ‘someterse’ a una prueba con polígrafo para confirmar que sus caderas no mienten.

©GettyImages



Este concierto sorpresa fue totalmente gratuito.

Al presentarse al público, con un look casual compuesto por unos pantalones cargo negros y top con estampado en plata, la barranquillera no perdió la oportunidad de dirigirse a sus fans. “¡Hola New York! Wow esto es increíble, absolutamente loco. Qué increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum Las Mujeres Ya No Lloran”, expresó emocionada.

El espectáculo continúo con un popurrí de sus recientes éxitos, incluidos Te Felicito y TQG, los que lanzó junto a Rauw Alejandro y Karol G, respetivamente. También cantó Cómo Dónde y Cuándo, uno de los tres temas que canta en solitario en su álbum y dijo que es una de sus canciones favoritas porque es “optimista que recuerda que el pasado es un cero a la izquierda y solo es el futuro lo que se recuerda”.

©GettyImages



La colombiana deleitó al público con sus más recientes éxitos.

La presentación de ‘Shaki’ continuó con otra de sus canciones más nuevas, la que lanzó en colaboración con Cardi B: Puntería. “Qué bello es estar aquí rodeada de gente latina. La siguiente canción es el tema con el que estrené mi nuevo álbum Las Mujeres Ya No lloran y se trata de Puntería”, expresó. Las diferentes tomas en la transmisión mostraron lo abarrotadas que lucían las calles que rodeaban el escenario.

La colombiana, quien se dejó acompañar en los coros por los miles de asistentes, finalizó su show con la canción que la llevó a romper récords y a posicionarse en los primeros lugares de las listas: BZRP Music Sessions Vol. 53, la cual lanzó con Bizarrap en enero de 2023. El público enloqueció cantando y bailando este tema, del cual Shakira interpretó su versión remix contenida en su nuevo disco.

Agradecida por el apoyo del público

Tras aquella inolvidable velada, Shakira tomó sus redes sociales para compartir un fragmento de su concierto en Times Square y expresar su emoción y agradecimiento a sus seguidores por acompañarla y apoyar el lanzamiento de su nuevo álbum.

“¡¡Qué experiencia más loca!! 40.000 de ustedes en Times Square, ¡se me pone la piel de gallina! ¡Gracias por tan increíble bienvenida y por venir a festejar conmigo NY! #ShakiraTSX #LMYNL”, escribió en su Instagram al mostrar la parte final de su presentación.