Shakira y Lucien Laviscount son fotografiados juntos en Nueva York

Shakira triunfó con su concierto sorpresa en el corazón de Nueva York. La colombiana ofreció un show espectacular en Times Square, a propósito del reciente lanzamiento de su disco Las Mujeres Ya No Lloran. ‘Shaki’ logró reunir a más de 40 mil personas que no dejaron de bailar y corear sus canciones. La cantante se hizo acompañar por sus amigos y seres queridos más cercanos en esa noche tan especial... y entre ellos figuró nada más y nada menos que Lucien Laviscount.

©GettyImages



Shakira en Times Square

Lucien Laviscount es el actor franco-británico de 31 años con el que Shakira protagonizó el video de Puntería, además de aparecer junto a la estrella en un sensual posado juntos. Lucien, quien es conocido por su papel como Alfie en la serie de Netflix Emily in Paris, fue captado viendo con atención el show de Shakira e incluso grabó parte de este con su celular.

©GettyImages



Shakira y Lucien Laviscount

Después del concierto, el cual se viralizó en las redes, la cantante se fue a cambiar de ropa y de ahí se fue a cenar con el guapo actor al famoso restaurante italiano Carbone. Fue ahí donde las cámaras los captaron juntos. La intérprete de TQG se dejó ver con unos pantalones negros, unas botas de tacón de aguja, un corsé con escote corazón en color negro, así como un abrigo con solapa afelpada y un bolso. En tanto, Lucien también vistió todo de negro.

©GettyImages



Shakira y Lucien Laviscount

Según los medios que captaron su llegada, ambos se dejaron ver en el mismo coche, se mostraron sonrientes y relajados, a pesar del gran revuelo que provocó la presencia de la cantante. Tras una velada con toques italianos, la cantante y el actor dejaron el lugar con rumbo desconocido. Las imágenes han dejado sin palabras a los seguidores de la cantante, pues no imaginaban verlos juntos de nuevo tras el lanzamiento de Puntería. Ahora, sus fans se preguntan si hay algo más entre ambos, pues en el video musical del tema se ven cercanos entre caricias y miradas que a cualquiera harían sonrojar.

©@shakira



Shakira y Lucien en ‘Puntería’

‘Ahora soy libre’

En una reciente visita al show del presentador Jimmy Fallon, la cantante habló de esta nueva etapa en su vida y habló sobre su expareja, Gerard Piqué. “He estado sacando música aquí y allá, pero me ha costado mucho reunir un conjunto de trabajo. No tenía tiempo por el factor marido, ahora estoy sin marido. Pero ¡sí, el marido me estaba arrastrando! Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad…”, expresó con firmeza la colombiana, quien obtuvo el aplauso del público.