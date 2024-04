‘Nassau’, de Shakira, ¿es una dedicatoria para su ex Antonio de la Rúa? GALE nos responde

GALE se ha ganado el cariño y la admiración de sus seguidores así como de sus propios colegas dentro de la industria musical. Prueba de ello, es la oportunidad que ha tenido recientemente de trabajar al lado de Shakira. La puertorriqueña colaboró en la creación del tema Copa Vacía de la colombiana, mismo en el que también se involucró Rauw Alejandro. En el marco de los premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, en inglés), la intéprete de Todo Pasa fue una de las ganadoras y habló con HOLA! AMÉRICAS de su relación con Shakira, además de reaccionar a la teoría de que Nassau está dedicada a otro examor de la colombiana; Antonio de la Rúa, el mismo con el que tuvo larga historia.

GALE en los ASCAP

¿Nassau es para Antonio de la Rúa?

Ante la pregunta expresa de si la canción era para el argentino, Gale reccionó con gran sorpresa y, a modo de broma, se dio la vuelta... pero entre risas, regresó al micrófono de HOLA! AMÉRICAS y dio su punto de vista.

“Fíjate en esta canción el proceso para mí fue diferente, porque ella ya tenía esta canción hecha y escrita en inglés, entonces ella me trajo al proceso para trabajarle una adaptación y trabajamos juntas la letra en español”, dijo. “A mí me encanta esta canción de hecho es de mis favoritas del álbum, bueno todas son maravillosas, pero esta me gusta mucho. Pero entré en el proceso ya (avanzado), entonces no sabría decirte... Todo es posible, yo creo en la música, en el arte”, agregó Gale.

Sobre la relación que tiene con Shakira, contó que es una artista increíble. “‘Shak’ es la mejor, yo la adoro, tenemos una relación muy linda y bueno escribir estas canciones; fue como un proceso vulnerable en ese momento y de muchas conversaciones y luego ya nació esta canción (Copa Vacía) y bueno escribimos juntas otras como Puntería, Nassau, pero es maravillosa”.

Nassau, el lugar donde Shakira y Antonio de la Rúa fueron felices

La teoría sobre la supuesta dedicatoria de Shakira a su ex fue dada a conocer recientemente en un video del periodista Jaime Bayly. El comunicador de origen peruano contó que tiene cierta relación de cercanía con Antonio de la Rúa, por lo que se atrevió a preguntarle si Nassau había sido una dedicatoria de su ex. “Yo le escribí (a Antonio) después de escuchar Nassau, la canción que acaba de lanzar Shakira, la bella mariposa inmortal, y le escribí, ‘he escuchado Nassau, he leído la letra y he creído verte ahi agazapado, he sentido que tú estás respirando agazapado detrás de esa canción, detrás de bambalinas’”.

Shakira y Antonio de la Rúa

Las pistas que llevaron a Bayly a pensar que Nassau fue inspirada en el argentino apuntan al título de la canción, pues se trata de la capital de Las Bahamas, un paradisíaco archipiélago en el Caribe donde la cantante y su ex pasaron los días más felices de su relación, e incluso compraron una propiedad por allá de los 2000’s.

“Yo entendí en Nassau y además el título de la canción, que quizá alude al tiempo que fueron felices en la capital de Las Bahamas en ese archipiélago precioso Shakira y Antonio, yo entendí que esa canción podía estar pensanda en él...”, indicó el periodista, quien se quedó sin la respuesta de Antonio, pues este no contestó si la canción fue para él.