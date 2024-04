Shakira se roba las miradas durante la final del Miami Open 2024

Tras una intensa semana con el lanzamiento de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, con el que desató una verdadera euforia en el Times Square, Shakira volvió de Nueva York a Miami para pasar el fin de semana ahora como espectadora de uno de los partidos de tenis más importantes. La cantante asistió al Hard Rock Stadium para ser testigo de la final del Miami Open 2024, entre la sensación del deporte, Jannik Sinner, contra Grigor Dimitrov.

Shakira estuvo muy sonriente y atenta a los detalles del encuentro, que observó desde uno de los palcos del estadio. Algunos de los fans de la intérprete de Puntería no se contuvieron y lograron a cercarse a ella para obtener una foto o un autógrafo de la cantante del momento, a lo que ella accedió con buena actitud.

Su presencia no fue lo único que llamó la atención, pues su look ha sido de los más comentados de estos días. La originaria de Colombia lució fresca y casual con un top beige strapless con cremallera al frente. El modelo Arcade de Off-White está confeccionado con piel de becerro, con un corte que resaltó su cintura. ‘Shak’ lo combinó con una minifalda blanca, un look al que no faltó su estilismo con rizos sueltos y un tanto alborotados.

Sin embargo, los accesorios son los que tenían más por decir en su cuidadosa elección. Aún con la emoción del lanzamiento de su 12° álbum de estudio, la cantante lució un collar con un ije en forma de loba, la cual tiene un brillante en forma de lágrima. todo un referente a su música y letras y que, además, es parte de la colección que ha lanzado a la par de su nueva creación musical, el cual pueden comprar sus fans. En todo momento, Shakira llevó un par de maxi lentes Versace, además de una cartera beige.

Un momento en Nueva York

La semana pasada la agenda de Shakira estuvo llena de emociones por el lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran, pieza en la que convergen los temas inspirados por su separación de Gerard Piqué y que narran exactamente cómo se sintió antes, durante y después de aquel momento de su vida. La emoción por verla actuar en vivo fue tal que reunió a más de 40 mil personas en el Times Square de Nueva york, en donde ofreció un concierto en el que interpretó temas como Hips Don’t Lie, Cómo Dónde y Cuándo, Te Felicito y TQG.

“¡¡Qué experiencia más loca!! 40.000 de ustedes en Times Square, ¡se me pone la piel de gallina! ¡Gracias por tan increíble bienvenida y por venir a festejar conmigo NY! #ShakiraTSX #LMYNL”, expresó en su perfil de Instagram tras la gran experiencia que vivió junto a sus fans en un concierto que pasó directamente a la historia.