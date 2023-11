La emotiva dedicatoria de Shakira a sus hijos: ‘Les he prometido que voy a ser feliz’

¡Vaya noche de la Shakira! La colombiana no solo conquistó el escenario con sus hijos y ofreció la presentación más conmovedora, sino que también arrasó en los premios. Junto con Bizarrap, la cantante se convirtió en la ganadora de Canción del Año por Music Session Vol. 53. Previamente, ‘Shak’ conquistó la categoría de Mejor Canción Pop. Al pasar a recoger su premio en la categoría de Canción del Año, ‘Shak’ ofreció un emotivo discurso, dedicándole su premio a sus hijos, Milan y Sasha. Desde las primeras filas del lugar, los niños veían a su mamá, quien tuvo una noche espectacular en la 24° entrega de los premios.

Shakira con su premio como Canción del Año

“Este premio se lo dedico a mis hijos Milan y Sasha porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen”, empezó diciendo la cantante, quien además confirmó que ya trabaja en música nueva y hasta mencionó su tan esperada gira. “Así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en la gira que pienso hacer, en el el público con el que voy a compartir; con ustedes. Y como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada solo se recuerda el futuro”.

Shakira y sus hijos en los Latin GRAMMY

En sus palabras, la barranquillera también hizo un guiño a su situación sentimental, dejando ver que su ruptura amorosa con Gerard Piqué ya es cosa del pasado y que no piensa mirar atrás. Así que en 2024 podemos esperar música nueva y las fechas de lo que podría ser el próximo tour de la colombiana. ¡Qué emoción!

Durante la 24a. edición de los Latin GRAMMY, la cantante conquistó dos gramófonos dorados, además de ofrecer un par de increíbles participaciones sobre el escenario; la primera, con sus dos retoños y la segunda —la más explosiva— fue su interpretación con Bizarrap de su ya famoso tema Music Session Vol. 53.

