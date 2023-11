Rosalía y Rauw Alejandro coinciden en los Latin GRAMMY; él llegó muy bien acompañado

Hoy son los Latin GRAMMY y los personajes más importantes de la música latina están en Sevilla, España, ciudad que ha acogido esta importante ceremonia en su primera vez fuera de Estados Unidos. La alfombra roja ha sido un derroche de glamour y estilo, y también ha sido el espacio en el que algunos amigos se han reencontrado. Sin embargo, este evento también ha sido pinto de encuentro de una famosa expareja: Rosalía y Rauw Alejandro, quienes el año pasado desfilaron juntos por la red carpet. Hoy ella posó en solitario, pero no él, pues llegó muy bien acompañado: llevó a su mamá.

La madre de Alejandro, María Nelly Ruiz, se convertiría en la suegra de Rosalía, pero eso ya es cosa del pasado. Este día, ella ha acudido para apoyar a su hijo. Ambos lucieron muy elegantes a su paso por la alfombra roja, con looks en color negro. Ella usó un sofisticado mono con una falda larga, y zapatos también negros.

El artista puertorriqueño presumió sus tatuajes con una camisa con un gran escote redondo, lo que le dio un toque moderno y atrevido a su look con traje de blazer y pantalón entubado. Usó además unas botas de charol y unas gafas oscuras. .

Rosalía, quien ha sido vinculada sentimentalmente con el actor estadounidense Jeremy Allen White, llegó sola a la alfombra roja luciendo espctacular. La estrella española usó un vestido negro de encaje con manga larga. El corte ajustado del diseño y las transparencias de la tela dejaron al descubierto su espectacular figura así como su ropa interior negra y nude. Fiel a su estilo, optó pot un maquillaje era muy natural, con énfasis en sus cejas.

Los cantantes, que estuvieron comprometidos antes de separarse, han seguido adelante con sus vidas desde que hiieron el anuncio de su ruptura en julio. Ambos están nominados a los premios de hoy, Alejandro nominado a Mejor Álbum por Saturno y la ‘Motomami’ por Grabación del Año por Despechá. Ambos tienen previstas actuaciones en la ceremonia.

La canción que Alejandro no cantará esta noche

©GettyImages



Rosalia and Rauw Latin GRAMMYS 2022

No se sabe qué canción tiene planeado interpretar Rauw Alejandro en el escenario, pero ya se comprometió a no volver a cantar la canción dedicada a Rosalía. Mientras Rosalía optó por distanciarse para sobrellevar el final de su relación, regresando poco a poco a las redes sociales, Rauw expresó su dolor a través de la música. A mediados de agosto, la joven de 30 años lanzó el tema Hayami Hana (By Raúl) con versos dedicados a Rosalía, despidiéndose de su relación.

La composición, de más de cinco minutos de duración, incluye líneas como ‘Solo en caso de que nunca volvamos a hablar, y mis ojos favoritos nunca vuelvan a mirarme, hice esto para cuando quieras recordar a tu loco que realmente te amaba’”. Durante su parada en Barcelona en el Saturno World Tour, Rauw le dijo al Audiencia: “Nunca volveré a cantarla en mi vida’. Podría haber tomado esta decisión por muchas razones, como si fuera demasiado doloroso o simplemente estuviera listo para seguir adelante.