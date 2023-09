La pista que ha ilusionado a los fans de Rosalía y Rauw Alejandro con una posible reconciliación

Luego de que se confirmara su separación de Rauw Alejandro, Rosalía se tomó un tiempo alejada de las redes sociales, y fue hasta el pasado 7 de septiembre que retomó su cuenta de Instagram. Mientras la española regresaba de su descanso digital, el cantante puertorriqueño continuaba viajando por España como parte de su gira Saturno World Tour, sin imaginar que un pequeño detalle entre las fotos de ella entusiasmaría a muchos con la idea de una posible reconciliación, ¿de qué se trata?

La cantante española publicó una serie de fotos en las que mostró su refugio en Miami, así como las actividades en las que ha estado ocupando su tiempo. Y fue precisamente en una de dichas imágenes en la que quedó al descubierto un objeto que ha generado mucha expectación entre sus fans, y y que ha generado todo tipo de teorías.

Se trata de la foto en la que se ve la cama revuelta de Rosalía, sobre la que encuentran varios objetos, entre ellos una guitarra. También se aprecian varios libros, entre los que destaca uno color rojo de mayor volumen, con la portada hacia arriba en la que se alcanza a leer la palabra ‘diccionario’. Esta foto bien pudo haber pasado desapercibida hasta cierto punto, de no ser porque algunos curiosos internautas notaron un dato interesante.

©@rosalia.vt



La española dejó ver el material de lectura que tiene actualmente,

El ejemplar en cuestión es el Diccionario de composición poética: Ábrelo por una página y empieza a rimar, de Fernando Pastor, un texto que puede resultar útil para quienes componen versos. Curiosamente, Rauw Alejandro se dejó ver hace tiempo leyendo este libro mientras viajaba en avión hacia San José, California, específicamente en abril del año pasado.

Esta coincidencia ha desatado muchas interrogantes, pues no se sabe si se trata de una casualidad o si la reciente foto de Rosalía esconde un mensaje oculto. Hay quienes apuntan a que es solo una prueba de que la catalana vuelve está trabajando en nueva música, y también hay quienes están convencidos de que es una pista clara de una reconciliación entre la ahora expareja, pues señalan que tras su ruptura podrían mantener contacto o al menos, ella sigue conservando algo de su ex y no teme mostrarlo en redes.

©@rauwalejandro



Hace tiempo Rauw se dejó ver leyendo el mismo libro.

Rauw ha recordado a Rosalía en sus conciertos

El pasado 1 de septiembre, el intérprete boricua se presentó en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, ciudad muy importante en la vida de la ‘Motomami’. Y si la sombra de su ruptura ya estaba presente, cuando sonó Hayami Hana, el tema que le compuso tras su separación, lo estuvo todavía más.

“Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero la voy a tocar solamente en Barcelona y por única vez en mi vida”, dijo entonces el cantante. El boricua interpretó dicho tema sentado en un taburete, visiblemente emocionado, perdiendo por momentos el hilo de la canción, incluso, en un momento de su interpretación, se limpió las lágrimas.

Rauw Alejandro canta “Hayami Hana” por primera vez y se detuvo porque estaba a punto de llorar



"No la voy a cantar más nunca en la vida" dijo antes de comenzar

Continuando con su presentación, justo antes de entonar Hoy Aquí, Rauw Alejandro dijo que “es difícil olvidar a alguien con quien te imaginabas estar el resto de tu vida”, y luego preguntó a los asistentes si tenían “el corazón roto en la noche de hoy”, y le recomendó “aceptar que esa persona ya no está” y a guardarse “en el corazón los buenos recuerdos”.

