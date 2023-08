Rauw Alejandro le dedica su nueva canción a Rosalía y revela detalles de su ruptura: ‘No vi venir que esto se fuera acabar’

El pasado 26 de julio, Rauw Alejandro confirmó los rumores que llevaban días circulando: su relación con Rosalía había llegado a su fin. El cantante fue claro al señalar que esta decisión nada tenía que ver con las versiones de infidelidad, pues negó tajantemente que hubiera existido una tercera persona en su noviazgo. Días después la española rompió su silencio para expresar su cariño hacia su ex y pedir respeto para ambos. Ahora, ante las especulaciones y conjeturas derivadas de la ruptura, el boricua ha lanzado una nueva canción que no solo arroja luz sobre lo ocurrido con la ‘Motomami’, sino que deja ver los sentimientos que aún tiene hacia ella.

©GettyImages



Rauw ha mostrado su lado más vulnerable en su nueva canción.

El tema en cuestión es Hayami Hana (By Raúl), expresión en japonés que puede traducirse en español como “mujer de una gran belleza, inusual y un tanto rara”. La letra, probablemente la más personal en las canciones de Rauw, aborda con lujo de detalle durante más de 5 minutos la relación que compartió con la cantante catalana.

Mostranso su faceta más vulnerable, Raúl (nombre real del cantante) compartió su sentir tras su separación: “Por si acaso nunca volvemos hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago pa’cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad”, inicia la canción. El boricua está actualmente en Los Ángeles -donde fue captado cargando un misterioso gatito-, luego de pasar unos días en Miami, donde se supo, también estuvo Rosalía.

©GrosbyGroup



El boricua fue captado recientemente en Los Ángeles.

En la letra, Rauw confiesa que no va a hacerse el fuerte y anticipa que “hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar”, además de dejar en claro que quienes hablan de los motivos de su ruptura “saben un carajo”. “Hemos discutido. Me cuesta expresarme, todas mis carencias ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme”, continúa el cantante, quien lamenta que las relaciones ya no duren tanto como antes.

“Y mami, yo no tengo la respuesta para esto, pero quise por igual tu cualidades y defectos. Todo se vuelve mas difícil con el tiempo, pero no to’ las personas están preparada pa’ esto”, agrega la letra, antes de hacer una referencia clara a lo que vivieron él y Rosalía siendo figuras públicas y artistas con agendas llenas. “Y no te culpo, la vida que llevamos no pa’ todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil (...) Trabajamos sin parar, pero hasta qué punto…”, expresó.

©GettyImages



El cantante se refirió a la presiones por las que atrevsaron como pareja.

“Estar en nuestro campito, vale más que to’ el dinero y la fama. Despertar y verte a mi lado...”, continúa la canción, que se mantiene con un tono nostálgico. Rauw confesó que todas sus canciones han sido para la española desde Afrodisíaco, su álbum lanzado en 2020, mismo año en que empezó su noviazgo. “No dejo extrañarla durmiendo en mis brazos, no sé cómo parar de pensar en ese último abrazo, Y si supiera que iba hacer el ultimo no la hubiera soltao’”, admite.

Insiste que no hubo terceros en su relación

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder”, señala. El boricua también dejó entrever que la española pasó por momentos complicados, en los que él trató de estar a su lado. “Mi niña de cristal, mi barquito de papel, te desarmaste y arreglarte intenté, Aunque lejos te me fuiste, me quedé. Ahora no estoy, pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que te crees”, expresa.

“Y espero que algún día podamos reírnos del pasado. Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo, si los mejores días tu me ha regalao’, por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao’”.

©GettyImages



Rauw se deshizo en halagos hacia Rosalía como persona y como artista.

La carrera de Rosalía, ¿tuvo que ver en la ruptura?

Tras la ruptura, se rumoró que pudo haber sido provocada en parte por las complicadas agendas de los cantantes, e incluso se dijo que al equipo de Rosalía no le agradaba mucho su relación con Raúl. En su canción, él hizo referencia al tema profesional y se deshizo en halagos hacia la intérprete de Despechá.

“Sé que vas hacer la mejor artista, es que otra como tú en verdad no creo que exista, eres la portada más bella de todas las revista”, dice la letras. “Sin con tan solo escuchar tu voz el mar se calma de cualquier tormento”, expresó Rauw, antes de mencionar explícitamente el apodo de la española, despejando cualquier duda sobre la dedicatoria de la canción. “Y desde Los Ángeles lo supe: Ella es mi ‘Motomami’...”

“Qué vendrá después, no sé, pero sé que pa’ ti serán todos los Grammys...”, canta, elogiando el talento de su ex. “Y aunque te copien fallarán en el intento, porque solo Dios escoge a pocos con ese talento”. expresa. “Eres genuina, eres increíble, eres pura alegría, eres medicina. Tú me curas el corazón, todas esas noches en casa bailando nuestra canción, y si la vida me junta contigo en otra ocasión, yo no le discuto al destino la razón”, agrega, dejando ver que sus sentimientos hacia Rosalía persisten y que está abierto a un reencuentro.

