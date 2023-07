Rosalía rompe el silencio sobre su ruptura con Rauw Alejandro y opina sobre los rumores

Los reportes de ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro resultaron ser ciertos. Si bien en un inicio ninguno de los dos quiso confirmarlo, fue hasta que surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad como causa de la separación que el cantante puertorriqueño decidió salir aclarar las cosas, confirmando así su relación con la española había terminado. Ahora, ha sido precisamente ella quien ha roto su silencio y ha desestimado también las falsas versiones que han circulado en torno a la ruptura.

©GettyImages



Rosalía y Rauw Alejnandro pusieron fin a su compromiso hace unos meses

Este 27 de julio, dos días después de que trascendieran los primeros informes de su separación, Rosalía tomó sus historias de Instagram para pronunciarse por primera vez sobre el fin de su compromiso con el boricua. A través de un breve, pero contundente mensaje, la intérprete de Despechá reafirmó sus cariño y respeto hacia su ahora expareja.

“Yo quiero, respeto y admito muchísimo a Raúl”, inició la cantante. “Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido”, agregó. Al parecer, Rosalía se refirió así a las versiones que señalaban que el Rauw Alejandro la habría engañado con una modelo colombiana, y que esa acción habría provocado la ruptura.

“Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, concluyó su mensaje, agregando un emoji de corazón color blanco. Si bien la intérprete suele ser muy activa en sus redes sociales, los últimos días ha preferido mantenerse un poco alejada de sus cuentas, y al parecer ello se debe al sensible momento por el que está atravesando en su vida personal.

©@rosalia.vt



La española rompió su silencio sobre su separación por medio de este mensaje

Luego de que se supiera sobre su separación, algunos fans empezaron a revisar con lupa los últimos movimientos de Rosalía y señalaron que en medio de la recta final de su gira Motomami ya había dado algunas pistas sobre lo que ocurría en su corazón. Días después de que compartiera una selfie con la expresión llorosa, la cantante rompió en llanto en pleno concierto en París mientras interpretaba su tema Hentai.

©@rosalia.vt



Días atrás había generado preocupación entre sus fans al mostrar una expresión triste y llorosa

Las palabras de Rauw Alejandro sobre su separación

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”, escribió el intérprete de Te Felicito en un comunicado que colgó en sus redes sociales el pasado 26 de julio, confirmando de una vez por todas el fin de su compromiso relación con la española. “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, aseguró.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, puntualizó el cantante, echando abajo los rumores de un supuesto desliz con una modelo como motivo de la ruptura.

©GettyImages



En su reciente aparición pública, el boricua se dejó ver serio y pensativo

