Rauw Alejandro confirma ruptura con Rosalía y explica los motivos de su separación

Rauw Alejandro confirmó los rumores que desde hace días sonaban sobre su relación y compromiso de boda con Rosalía. A través de Twitter, el cantante compartió un mensaje para sus fans en el que acepta haber puesto fin a la relación con la originaria de España, con quien anunció su compromiso en marzo pasado.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”, anotó en su breve comunicado, en el que deja ver que aún hay cariño para la mujer con quien compartió su vida en los últimos dos años.

Sobre los motivos de la separación, se rumoraba que hubo una tercera persona entre ellos, incluso se señaló a la modelo colombiana Valeria Duque como la mujer que se habría interpuesto en la relación, algo que Rauw negó contundentemente.

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, agregó en su publicación.

Sin dar más detalles ni explicaciones sobre las razones que los hicieron cancelar el compromiso y dejar atrás su noviazgo, continuó: “Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Rauw concluyó: “Sin más nada qué añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí”, y firmó con su nombre real, Raúl.

Rauw, unas semanas en familia mientras Rosalía lloraba al final de su gira

Aunque el cantante puertorriqueño asegura que la relación llegó a su fin meses atrás, es hasta ahora que las pistas de su ruptura cobran importancia. La pareja no sólo dejó de hacer publicaciones juntos en las redes sociales, sino que también estaban más separados en la vida real y no sólo por trabajo.

Rauw se refugió con su familia durante unos días en su reciente visita a Puerto Rico, desde donde compartió varias imágenes de sus semanas recientes sin rastro de la española. “Llevo tiempo en casa con la family pero ya toca activarnos 👾. Next stop: EUROPA luego LATAM 📍🛸🪐”, publicó este fin de semana.

Por su lado, Rosalía concluía el tour Motomami con una última parada en París, en donde se vio cobijada por el cariño de los fans aún sin saber que había concluido su relación.

En retrospectiva, los fans de la catalana encontraron una explicación más a las lágrimas que la intérprete de Despechá no pudo contener en el escenario del Lollapalooza mientras cantaba Hentai. Esforzándose por cantar y por no dejarse llevar por el llanto, Rosalía apenas pudo completar uno de sus versos mientras estaba sentada tocando un piano.

acaba de salirme en tiktok rosalía llorando cantando hentai en el último concierto de la gira y todo ha cobrado sentido de repente pic.twitter.com/h9hJ4nMHnm — hugo (@arctichugo_) July 25, 2023

Rosalía y Rauw Alejandro empezaron a salir de forma discreta, haciendo público su romance en septiembre de 2021, cerca del cumpleaños 28 de la cantante.

Pronto se convirtieron en la pareja favorita y estaban tan enamorados que en marzo de este año, cuando lanzaron un álbum en conjunto, anunciaron su compromiso al final de su video Beso.

