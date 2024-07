Rosalía y Jeremy Allen White, juntos en París, en una exclusiva fiesta previa a los Juegos Olímpicos

A solo unas horas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024, decenas de figuras del mundo del entretenimiento, la moda y el deporte se dieron cita en la fiesta The Prelude To The Olympics en la Fundación Louis Vuitton en la capital francesa este jueves 25 de julio. Entre las celebridades que acudieron al evento estuvieron Rosalía y Jeremy Allen White, quienes han ocupado los titulares desde hace tiempo con su relación.

© Kristy Sparow/Getty Images for LVMH x Vogue x NBC Rosalía en París en una fiesta previa a los Juegos Olímpicos

Aunque se decía que estarían distanciados porque no había sido vistos junto desde hace tiempo, fue hace una semana cuando surgieron nuevas fotografías de los dos juntos, paseando en Los Ángeles. Con estas imágenes se ha echado por tierra los rumores de su separación. Ahora, nuevamente la pareja de famosos aparece junta en el prestigioso evento previo a los Juegos Olímpicos. Eso sí, a su llegada así como en la alfombra del evento, desfilaron por separado, pero una vez dentro del evento, se mostraron cómplices y unidos.

© Julien M. Hekimian/Getty Images for LVMH x Vogue x NBC Jeremy Allen White Photo by

En las redes sociales de Vogue—uno de los organizadores de este prestigioso evento donde han coincidido lo mejor del lujo, el deporte y el entretenimiento—se compartió un video en el que el protagonista de The Bear aparece probando sus habilidades en la máquina de garra para juguetes, en la que Jeremy Allen White estaba muy concentrado, tratando de conseguir uno de los baloncitos que están dentro de la máquina. En tanto, Rosalía lo animaba para seguir adelante y lograr su cometido.

© Backgrid/The Grosby Group Jeremy Allen White y Rosalía en Los Ángeles

Jeremy Allen White probó sus habilidades mientras Rosalía lo apoyaba

Jeremy, quien da vida al chef Carmen Berzatto, hizo lo mejor que pudo y ganó un mini balón de básquetbol además de otra esfera que al parecer contenía una sorpresa. Para la ocasión, Rosalía lució un espectacular vestido semitransparente en color oro pálido con escote tipo barco y manga larga de Dior, mientras que Jeremy lució un traje oscuro con una playera negra tipo polo. La primera vez que se dejaron ver juntos fue en octubre de 2023, desde entonces tienen una relación, sin embargo son discretos con sus apariciones en público.

La fiesta fue organizada por Vogue en colaboración con el consorcio de lujo LVMH, quien es el mayor patrocinador de los juegos. Además del actor y la intérprete de Con altura, otros famosos que se dejaron ver en el concurrido evento fueron destacos deportistas como LeBron James, Novak Djokovic, Serena Williams, Ian Thorpe y Tyrese Haliburton. En cuanto a celebridades, ahí estuvieron Steven Spielberg, Mick Jagger, Spike Lee, Zendaya, Snoop Dogg, Tyla, Queen Latifah, Alan Cumming y Charlize Theron.

La editora global de Vogue, Anna Wintour presentó el evento junto a la cabeza de LVMH, Bernard Arnault, el CEO de Comcast NBCUniversal Brian Roberts y la estrella de pop Pharrell Williams, quien dirige la colección de hombres de Louis Vuitton.