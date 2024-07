¿Quién dijo crisis? Rosalía y Jeremy Allen White reaparecen juntos y felices

Desde octubre del año pasado, cuando empezaron a circular los rumores de romance, Rosalía y Jeremy Allen White fueron captados cada vez más a menudo y también con una actitud más abiertamente cariñosa. Por ello, para muchos resultó sospechoso que en los últimos meses sus apariciones juntos se redujeran considerablemente, lo que dio pie a rumores sobre una posible crisis en su noviazgo o incluso una ruptura. Sin embargo, tales versiones están completamente alejadas de la realidad, y han sido ellos mismos quienes se han encargado de desmentirlas.

© Grosby Group Jeremy Allen White y Rosalía fueron fotografiados juntos el pasado 14 de julio en Los Ángeles.

La pareja fue fotografiada el pasado fin de semana en Los Ángeles luego de acudir a un evento de la exitosa serie del actor, la cual se llevó a cabo en el restaurante Uncle Paulie's. En dicho establecimiento se instaló una pop-up de Mr. Beef de Chicago y el propio Jeremy ayudó en la preparación de sándwiches para los fans como parte de la promoción de The Bear (FX).

Tras dicha cita, Allen White fue captado junto a la intérprete de Despechá. Ella lucía muy guapa con un top negro de escote bardot, falda blanca con vuelo y unos zapatos planos con hebillas. Por su parte, el actor usó un atuendo informal y relajado compuesto por una camiseta gris sin mangas, jeans blancos, calzado deportivo y una gorra.

© Grosby Group El actor y la cantante se dejaron ver muy felices.

© Grosby Group La cantante española no dejó de sonreír ni un momento.

Más allá de la sutil coincidencia en los colores de sus looks, lo que llamó la atención fue la complicidad que derrocharon en su salida juntos. Se les vio charlando amenamente, mientras caminaban muy cerca en sí. Rosalía no dejó de sonreír, delatando la felicidad que le provoca la compañía de Jeremy.

¿Qué ha dicho Jeremy sobre su vida personal?

Aunque han sido captados juntos en numerosas ocasiones, incluidas algunas muy melosas, Rosalía y Jeremy se han mantenido firmes en su postura de reservarse para sí los detalles de su relación. Sin embargo, hace unos meses el actor no pudo evitar hablar de la plenitud en su vida personal durante una entrevista.

“Me pillas en uno de los momentos más dulces de mi carrera y de mi vida”, confesó Allen White en entrevista remota con la revista española Fotogramas, a propósito de su película The Iron Claw, estrenada en diciembre del 2023. “No podría ser feliz en el trabajo, con él, si no lo fuera también en mi vida personal. Tengo ganas de abrazar a todo el mundo, incluso a ti te abrazaría vía Zoom ahí donde estás, en Barcelona, una de las ciudades más bonitas del mundo”, agregó.

© GettyImages Jeremy ha confesado sentirse muy pleno en el ámbito personal.

Luego de que el propio actor mencionara la ciudad de la que originaria su novia, el entrevistador quiso indagar un poco sobre su vida amorosa. “Es de Barcelona, ¿verdad?”, dijo el periodista refiriéndose a Rosalía. Antes de que Jeremy alcanzara a decir algo, apareció ante la cámara Zac Efron, su compañero en la película, y expresó: “Da gracias por la suerte de estar en el círculo de confianza de Rosalía, Jeremy ¡Espero que te anime a cantar con ella!”, dijo divertido, antes de desaparecer.