Gabriel Soto e Irina Baeva ponen fin a su relación

Tras meses de rumores, Gabriel Soto e Irina Baeva han confirmado su ruptura el martes 17 de julio. A través de un comunicado, ha sido el histrión de 49 años el primero en dar la noticia por medio de sus redes sociales. Los actores dieron a conocer que, tras más de cinco años juntos, han decidido poner punto final a su relación. Esta noticia se da a unas semanas de que el intérprete de la telenovela Vencer la culpa apareciera en la portada de ¡HOLA! MÉXICO a propósito del Día del Padre, posando con sus Elissa Marie y Alexa Miranda, fruto de su matrimonio con Geraldine Bazán.

© @irinabaeva Irina Baeva y Gabriel Soto

"A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos", escribió el protagonista de telenovelas.

Y agregó que la decisión fue tomada luego de una profunda reflexión y dejó en claro que las razones no serán expuestas por ninguno de los dos en aras de mantener su privacidad. "Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno".

© @ Gabriel Soto e Irina Baeva han anunciado el fin de su relación por medio de un comunicado

Y finalizó con una lógica petición: respeto y discreción para ambos. "Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto. Atentamente; Gabriel Soto e Irina Baeva".

La noticia de su ruptura tomó fuerza en los últimos días, ya que Gabriel Soto fue el gran ausente en el debut de Irina en la puesta en escena de Aventurera. Ante las cámaras de medios como Ventaneando, la actriz de origen ruso aseguró que el actor no había estado presente por complicaciones en su agenda. "Luego es difícil coincidir, por ejemplo, yo no he podido ver El Precio de la Fama, me encantaría poder apoyarlo y compartir con él este éxito, pero en algún momento, con un poquito más de calma, porque ve también qué locura es el día de hoy, con un poquito más de calma, seguramente vendrá ya aquí estará echándome porras y apoyándome", dijo en ese entonces. De hecho, Baeva agregó que, con motivo del estreno de la obra, Gabriel le había mandado unas flores.

© Medios y Media Irina Baeva

Incluso, días antes del estreno, Baeva conversó con HOLA! AMÉRICAS sobre la forma en la que se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, y que si bien a veces se podían complicar los tiempos, trataban de hacerse presentes. "Siempre tratamos de estar el uno para el otro. Yo tratar de acompañarlo y hacer los ensayos de la obra de teatro que está presentando ahora, que es El Precio de la Fama, o acompañarlo el día del estreno, igual él tratar de estar conmigo. Obviamente no siempre se puede, porque luego nuestros compromisos laborales se juntan y así no se puede...”, explicó. “Siempre estamos con el mensajito, las palabras de apoyo, echándonos porras, ánimo y sobre todo estando. Creo que es lo más importante y sobre todo tener como ese tiempo de calidad".

La pareja empezó su relación en 2018 y fue en febrero de 2019, cuando posaron por primera vez para las páginas de ¡HOLA! MÉXICO, donde hablaron de su noviazgo, el cual fue severamente cuestionado en sus primeros días. “En toda historia hay versiones, pero solo los involucrados conocemos la verdad”, dijo la pareja en una entrevista en ese entonces. Casi dos años después, en enero de 2021, sorprendían con la noticia de su compromiso el cual se dio en octubre de 2020, en el cumpleaños de ella.

© Christopher Esqueda Gabriel Soto e Irina Baeva se comprometieron en 2020

Parecía que la pareja pasaría por el altar y celebrarían por todo lo alto, pero los primeros nubarrones se empezaron a posar sobre ellos, cuando tuvieron que posponer su enlace, debido a que la familia de Irina no podría asistir debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual se desató en 2022. Pese a los constantes reportes en los que se decía que estaban pasando por un momento delicado en su relación, Gabriel e Irina se mantenían firmes; incluso se decía que se habían casado en secreto, pues en octubre del año pasado, él la felicitó en su cumpleaños con un emotivo mensaje en el que se refería a ella como "su esposa".