Irina Baeva y Gabriel Soto echan por tierra los rumores de ruptura y reaparecen juntos

En las últimas semanas, Irina Baeva y Gabriel Soto han acaparado los titulares, lo mismo en solitario que como pareja. Entre el estreno de Aventurera y la crisis de salud que enfrentó el actor, quien tuvo que ser hospitalizado debido a la hipertensión, surgió el rumor de una posible separación , información que desmintieron hace unas horas, al reaparecer juntos en redes sociales. Después de semanas sin registrar interacción en Instagram, ayer por la tarde, la actriz compartió una historia en su cuenta en la que la vemos tomar una videollamada en compañía de Gabriel, quien se recupera a su lado.

© @gabrielsoto Irina Baeva compartió una historia junto a su prometido

¿Qué hacían juntos?

Echando por tierra cualquier rumor relacionado con el fin de su relación, los actores se dejaron ver cómplices y sonrientes, como de costumbre. Aunque Irina no especificó de qué se trataba de esta videoconferencia en la que participaron los dos, dio algunas pistas que apuntan a que están más comprometidos que nunca en su futuro juntos, pues se reunieron con el famoso arquitecto, Mario Blásquez , conocido entre las celebridades. . por su trabajo de diseño de interiores.

En la historia que compartió la actriz, la vemos junto a Gabriel Soto quienes, ambos, lucen atuendos casuales, debido a que este enlace era de carácter personal. Según se entiende, se conectaron con el arquitecto y su equipo para ver el resultado de la transformación de un espacio en el que le confiaron: “¿Listos para ver nuestra magia en esta propiedad?”, se lee sobre este video al que Irina respondió :“Más que listos y emocionados con este proyecto”. Aunque no revelaron qué les está diseñando, recientemente trabajó en el departamento de Samadhi Zenedejas y en la remodelación de la habitación de lujo de la influencer, Priscy Escoto.

© Getty Images Después de semanas ausentes en redes sociales, la pareja reapareció viendo temas de diseño de interiores

En las últimas semanas, el rumor de una posible ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto surgió desde que el actor fue la gran ausente en el estreno de Aventurera , incluso, se le relacionó sentimentalmente con su compañera en El precio de la fama , Cecilia Galliano , sin embargo, todo fue parte de la publicidad de la obra, según contó Gabriel Soto en entrevista para Ventaneando : “Ella estaba enterada desde un principio y es parte de la estrategia” , dijo haciendo referencia a la reacción que tuvo Irina a las fotos con su compañera de trabajo.

© @irinabaeva Los actores echaron por tierra su ruptura

El estado de salud de Gabriel