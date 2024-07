Gabriel Soto comparte detalles de su salud tras ser hospitalizado de emergencia

La salud de Gabriel Soto desató una ola de preocupación este fin de semana, cuando se informó que había sido hospitalizado con carácter de urgencia por un intenso dolor en el pecho y abdomen, además de presión arterial alta que lo obligaron a retirarse de la obra El Precio de la Fama. Horas más tarde, el actor reapareció en las redes sociales para compartir con sus seguidores que se encontraba fuera de peligro, y desde casa informó qué había sucedido.

© Getty Images Gabriel Soto

“Quería grabarles este video para darles las gracias de todo corazón a toda la gente por sus muestras de cariño, su preocupación, sus buenos mensajes y buena energía”, dijo para iniciar su mensaje.

En su clip, el protagonista de melodramas como Mi Camino es Amarte o Caer en Tentación confirmó que tuvo un cuadro de hipertensión arterial alto, con niveles de 170/111, lo cual es preocupante y, derivado de ello, "dolor de pecho, falta de aire y vómito".

Y continuó: "Me fui a urgencias, afortunadamente me hicieron todos los estudios necesarios y me canalizaron, me pusieron los medicamentos que necesitaba y quiero decirles que ya estoy bien y en casa".

Soto, siempre al pendiente de su trabajo, no sólo agradeció al productor Gerardo Quiroz por el apoyo que le brindó, sino que también se dirigió al público que esperaba verlo en una de las funciones de El Precio de la Fama, obra que protagoniza junto a Cecilia Galliano.

"Quiero ofrecer una disculpa al público por no haber podido asistir, a la gente que pagó un boleto para ir al teatro, por ir a vernos, esto se salió de mis manos, estaba con todas las ganas de ir, pero los médicos no me dejaron", añadió.

© Gabriel Soto Gabriel Soto Por ahora, Gabriel permanecerá en reposo durante algunos días, y con esperanza, expresó su ánimo por volver a las tablas el próximo fin de semana. El histrión de 49 años concluyó su mensaje agradecido por las muestras de cariño y la preocupación de la gente que le envió los mejores deseos para una pronta recuperación.

La alerta en la salud de Gabriel Soto

El sábado por la tarde, cuando se dirigía al teatro para dar una función en punto de las 18:00 horas, Gabriel Soto presentó varios síntomas de alerta como dolor en el pecho, vómito y una intensa jaqueca. Fue su amigo y productor, Gerardo Quiroz, quien en ese entonces confirmó a algunos medios de comunicación que había sido hospitalizado.

© Medios y Media Gabriel Soto y Gerardo Quiroz

"Se quedó ahí porque la presión que traía era altísima y ya estaba en riesgo. Primero está la salud de nuestro hermano Gabo, tengo 30 años de gozar de su amistad y es un hombre noble, trabajador", dijo en entrevista a la periodista María Luisa Valdés Doria.