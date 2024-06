Gabriel Soto, el gran ausente en el estreno de Irina Baeva como 'Aventurera'

Anoche, Irina Baeva vivió uno de los acontecimientos más importantes en su historia como actriz en México: su debut como protagonista de la icónica puesta en escena Aventurera. Durante el espectacular estreno de esta obra, llamó la atención la ausencia del prometido de estrella de la puesta, el también actor Gabriel Soto. Visiblemente emocionada por presentar este proyecto en el que ha estado trabajando arduamente durante los últimos años, Irina se conmovió porque sus seres queridos no la pudieron acompañar en esta importante velada: “Ellos están conmigo, aunque no sea de la forma presencial, pero están aquí”, le confesó a la prensa.

© Getty Images Irina Baeva

¿Por que no fue Gabriel?

Sobre por qué su prometido no asistió al gran estreno, la actriz explicó: “Luego es difícil coincidir, por ejemplo, yo no he podido ver el Precio de la fama, me encantaría poder apoyarlo y compartir con él este éxito, pero en algún momento, con un poquito más de calma, porque ve también qué locura es el día de hoy, con un poquito más de calma, seguramente vendrá ya aquí estará echándome porras y apoyándome”, confesó en entrevista con Ventaneando, donde también dio a conocer que, a pesar de no haber asistido, Gabriel sí se hizo presente: “Me mandó unas flores”.

Lo que sí la conmovió hasta las lágrimas, fue aceptar que no pudo compartir este importante momento en su carrera con su familia en Rusia: “A mis papás me encantaría que pudieran estar aquí conmigo, mi familia, porque han estado acompañándome desde el momento cero, todas las coreografías, se han emocionado con cada uno de los vestuarios”, comentó visiblemente conmovida.

© Getty Images Irina Baeva y Gabriel Soto

Desde Rusia, sus seres queridos festejaron este logro que tuvo en nuestro país: “Mi hermana me mandó una foto de que ya estaban en el brindis, me dijo: ‘Ya estamos tomando una copa por ti, echarle muchas ganas, va a salir increíble y han estado muy involucrados, desde las cosas del vestuario, les he compartido mucho la experiencia, también las frustraciones, porque definitivamente no todo es miel sobre hojuelas”, dijo la actriz sobre el largo viaje que representó para ella esta obra.

© Getty Images Irina Baeva

Una pareja estelar

Durante el estreno de Aventurera llamó la atención la química en escena de Irina Baeva y Emmanuel Palomares. Sobre esta situación, el ex novio de la actriz reconoció, aseguró que es parte del gran trabajo profesional que hicieron para dar vida a los personajes principales de esta historia: “Estoy emocionado por que la gente se enamore de la pareja, de Mario y Elena. Eso procuro siempre con todas mis compañeras”, comentó en entrevista para Hoy.