Emmanuel Palomares reacciona al reencuentro con su ex novia, Irina Baeva, en ‘Aventurera’

El gran anuncio del regreso de Aventurera ha dado mucho de qué hablar. Como era de esperarse, la presentación del elenco causó revuelo, sobre todo porque la protagonista, Irina Baeva, compartirá créditos con Emmanuel Palomares, con quien sostuvo una relación amorosa en el pasado. El reencuentro de los ex novios en escena ha causado la reacción de la prensa que se cuestiona si esta situación no pondrá celoso a Gabriel Soto, actual pareja de la protagonista. En ese sentido, Emmanuel Palomares rompió el silencio y habló de la relación de amistad que sostiene con la actriz de origen ruso desde que terminó su noviazgo.

Su relación tras la ruptura

En entrevista con el programa Venga la Alegría, el actor venezolano, fue contundente cuando le preguntaron sobre la reacción que podría tener Gabriel Soto ante las escenas de besos que sus personajes tienen marcadas en el guión: “Eso es algo que no repercute conmigo, yo voy a hacer un trabajo en Aventurera, entonces yo creo que puede la gente tener distintas opiniones y está bien, somos profesionales, yo creo que en este caso va a funcionar muy bien (…) como tiene que ser, con el profesionalismo que corresponde, ahí los que se van a besar son Mario y Elena”, dijo.

El actor confesó que cuando terminó el noviazgo con Irina, lograron entablan una amistad que perdura hasta el día de hoy: “Todo terminó muy bien, cuando uno termina bien en sus relaciones, este tipo de situaciones me parece, que se puede dar”, dijo sobre el reencuentro con su novia en escena. Más que una situación incómoda, para Emmanuel, trabajar con Irina significa la oportunidad de trabajar junto a una gran actriz: “Estoy muy contento de compartir con ella en esta historia, ya nos conocemos, es una mujer diciplinada, entregada y sé que está poniendo el corazón para hacer a Elena, que no es cualquier cosa. Me parece una gran elección que hizo Juan, así que estoy muy contento de compartir con ella, con alguien así de profesional”.

El trabajo los vuelve a unir

Por su parte, la protagonista de esta icónica puesta en escena, también fue cuestionada al respecto: “Yo me enteré apenas la semana pasada que va a estar Emmanuel y de verdad no tendría por qué haber celos, Gabriel y yo nos tenemos toda la confianza del mundo”, comentó la actriz a las cámaras de Hoy. En otra entrevista, para Ventanenado, Irina comentó sobre Emmanuel: “La historia ya se cerró, el libro ya está cerrado, se le dio vuelta a la página hace mucho tiempo, los dos somos muy buenos amigos, lo quiero mucho, es una persona a quien le tengo mucha confianza”.

Irina dejó claro que tras su ruptura ambos continuaron su camino, por lo que esa relación no afecta su presenta profesional: “Esa historia ya está muy en el pasado, nosotros ya hemos trabajado juntos en Mira quién baila, compartimos el reality. Es una gran persona, lo quiero mucho, nosotros somos amigos, tenemos buena relación, siempre le deseo todo el éxito y me dio muchísimo gusto que estuviera aquí que estuviera compartiendo lo que es un gran show”, puntualizó la actriz sobre su ex.